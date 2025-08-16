Viajar (y mucho) después de la jubilación: "Los jóvenes no son los únicos con ganas de aventura"

Anna Gómez Lanzas, de 65 años, ha viajado toda su vida y no iba a dejar de hacerlo al jubilarse. Al contrario. "Es algo que me ilusiona, me motiva y me despierta la curiosidad". Pedro Hernández, de 69 años, ha cambiado los destinos lejanos de antaño por un turismo más próximo. Y Lluís Betran, de 78, asegura que pasa fuera de casa la mitad de los días del año. Los tres, Anna, Pedro y Lluís, forman parte de una nueva generación de séniors que están rompiendo las reglas del envejecimiento y, por supuesto, con ellas también las del turismo. Lo dicen los datos del INE: el colectivo sénior es el nuevo protagonista del turismo nacional: más tiempo libre, mayor poder adquisitivo y una oferta adaptada a sus intereses los han convertido en los viajeros más activos del país, especialmente en temporada baja.

Todos aquellos que siguen viajando tras cumplir los 65 coinciden en una cosa: viajar les da vida. "Ya sé que los jóvenes creen que son los únicos con curiosidad y ganas de aventura, pero no es así. Eso se mantiene a cualquier edad si luchas para que no se pierda", apunta Anna, quien dice conservar intacto el espíritu de querer aprender y de estar en contacto con otras gentes y culturas.

En España viven más de 9 millones de personas mayores de 65 años: el 20% de la población. Año tras año, este segmento no solo aumenta en número, sino también en protagonismo social y económico. Con una esperanza de vida de 83,1 años –la más alta de la UE– y, a diferencia de generaciones anteriores, los séniors de hoy viajan más, pasan más tiempo fuera de casa y lo hacen, mayoritariamente, dentro de nuestras fronteras. Según datos del INE, el 71,2 % de los mayores de 65 años elige exclusivamente España como destino y realizan viajes más largos.

Pedro Hernández, de 69 años. / MANU MITRU / EPC

Para algunos, este giro hacia lo local es reciente. Pedro, por ejemplo, pasó cuatro décadas viajando por todo el mundo por trabajo: “Estaba 40 semanas al año fuera de España”. Ahora, aunque sigue saliendo al extranjero, su agenda se llena de destinos cercanos: “Ahora me pillas en Miranda de Ebro, luego voy a Zaragoza y después a Portbou”. Para muchos, el cambio no ha afectado simplemente al destino, sino que también ha ampliado sus calendarios. Para Lluís, por ejemplo, el cambio definitivo fue hacer las maletas sin tener que esperar a las vacaciones. "Ahora todos mis días son de ocio: de 210 días que llevamos de año, he estado fuera de casa 120". Recuerda que en las últimas dos semanas ha estado en Sant Feliu de Guíxols, Valencia, Segovia y Madrid. El consenso general es que viajar en temporada baja es mejor, no solo por economía, sino también para disfrutar más del destino, porque permite conocerlo con tranquilidad y de manera más auténtica.

Está claro que uno de los motores clave –aunque por supuesto no el único– de esta revolución es el Programa de Turismo Social del IMSERSO, que desde 1985 ha permitido que millones de personas mayores disfruten de vacaciones a precios reducidos fuera de temporada alta. En el ejercicio 2025-2026, por ejemplo, se han ofrecido 886.269 plazas, 70.000 más que en la edición anterior. Este programa no solo facilita el acceso el ocio del colectivo de jubilados, sino que también sigue siendo un importante dinamizador turístico con un impacto significativo en el empleo y la economía. Además, el programa ha incorporado novedades relevantes, como tarifas planas para pensionistas con menores ingresos y la posibilidad de viajar con animales de compañía.

Montse Banquells se prepara para su próximo viaje. / MANU MITRU / EPC

Victòria Berenguer, de 65 años, aprovecha esta oportunidad para viajar de forma más económica. Por menos de 300 euros, cuenta, estuvo 10 días en un resort de cuatro estrellas en Almería, todo incluido. “¡Fue fantástico!”. Charo Galán, de 70, no ha viajado nunca con el IMSERSO, pero recurre a otro tipo de viajes organizados para séniors por la /esComunidad de Madrid. “Aunque viajes con amigas, siempre se conoce gente y luego hay con quienes simpatizas más y sigues el contacto”, explica. Recuerda entre risas una anécdota de su último viaje: “En Ourense, una noche en la que paseaba con mis amigas junto a una fuente, como crías, empezamos a echarnos agua para refrescarnos. Reíamos a carcajadas. Son esas gamberradas que haces porque estás en confianza y que te dejan recuerdos divertidos”.

"Hasta el último viaje"

A pesar de la amplia oferta, los viajes organizados para grupos grandes no son para todos. Montse Botet, de 72 años, comenta que prefiere buscar viajes por su cuenta porque ir con mucha gente le “agobia”. Montse Banquells, de 67, también opta por experiencias más íntimas y personales, como la que vivió hace poco junto a su hija en Formentera. A ambas les encanta el mar y se regalaron unos días de 'snorkel', tranquilidad y paseos en bicicleta por la isla. No le hace falta, dice, volar a destinos exóticos para encontrar un paraíso: “Formentera lo es”. Y más allá del lugar, destaca que lo especial de compartir el viaje con su hija y descubrir juntas nuevos rincones es que con ello refuerzan el vínculo.

"Viajando aprendes cosas, porque, a pesar de la edad, no lo sabemos todo. Y después de una vida muchas veces dedicada a los demás nos merecemos este premio", apunta Botet. Banquells lo expresa desde su experiencia como enfermera: "Creo que viajar estimula la parte neurocognitiva, nos aporta 'inputs' muy valiosos. El previaje, el viaje y el postviaje nos ayudan, nos dan vida y son experiencias que nos mantienen jóvenes". También Anna Gómez reflexiona sobre el sentido de viajar: "Quienes tenemos una alma viajera, la mantenemos hasta el último viaje: se me entiende, ¿verdad? No nos llevaremos apartamentos ni coches, pero sí vivencias".