"Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?"

Carmen tiene una hija de 14 años que, como la mayoría de chavales a esa edad, quiere volar sola. Viven en Tarragona y en su vida cotidiana aún no han surgido conflictos por las salidas con los amigos. Sin embargo, al llegar el verano, “todo se ha complicado de repente”, explica la madre a EL PERIÓDICO. Carmen tienen una casa en un pequeño pueblo de Castilla y León, donde la familia pasa buena parte de las vacaciones. Y este verano han descubierto, con preocupación, que los adolescentes de la edad de Laura “no tienen hora y pueden llegar, por la noche, cuando quieren”.

Pero Carmen siente que todavía no está “preparada” para irse a acostar y que su hija esté “sola por ahí”. “Más adelante, cuando vaya a discotecas y demás, me tocará pasar por ese trance pero todavía, con 14 años, me parece muy pequeña y una cosa es un día especial y otra que, a diario, se acueste de madrugada. Nosotros nos queremos acostar antes y no soy capaz de coger el sueño sabiendo que la niña está sola por ahí”.

El conflicto familiar se agravó durante las fiestas del pueblo, dado que la adolescente quería quedarse hasta el amanecer, con jóvenes que bebían alcohol y fumaban

La situación se agravó durante las fiestas del pueblo, dado que el plan de Laura y sus amigos era quedarse hasta el amanecer. Y en su grupo hay chavales mayores, que beben alcohol y fuman. “Al final, me la llevé a las cuatro y media, cuando nos fuimos nosotros, y protestando. Lo que no entiendo es que parece que somos los únicos padres que ponemos límites a nuestra hija. ¿Los demás no se preocupan?”, se pregunta Carmen.

El clásico conflicto

La situación de Carmen se repite de forma cíclica. Forma parte de los clásicos conflictos familiares con los adolescentes, que se acrecientan en verano, cuando las salidas y contactos sociales se multiplican. Y no tiene una solución fácil.

La pregunta del millón, que se la hacen todas las familias, es a qué hora tiene que volver su hijo adolescente y no existe una receta Roger Ballescà — Psicólogo

De entrada, no hay una recomendación universal sobre a qué hora debe volver un adolescente a casa. “Es la pregunta del millón, se la hacen todas las familias y no existe una receta”, explica Roger Ballescà, coordinador del Comitè d'Infància i Adolescència del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya .

En su opinión, para fijar si un joven puede salir solo y la hora de vuelta, los padres deben tener en cuenta “la madurez del chico o la chica y el entorno”. Evidentemente, no es lo mismo un pueblo pequeño que un festival de música de una ciudad. Que pueda volver andando o tenga que coger el transporte público. O que haya algún adulto cerca que esté al tanto o estén completamente solos. Además, cada adolescente madura a un ritmo. “Es importante ir despacio y ceder autonomía según vayamos viendo que nuestros hijos se hacen responsables”, aconseja Ballescà.

Los adolescentes necesitan trasgredir, diferenciarse, sentir libertad y adquirir madurez con las nuevas experiencias, por eso no se les puede prohibir todo Mercedes Bermejo — Psicóloga sanitaria

Los adolescentes necesitan “transgredir, diferenciarse, sentir libertad y adquirir madurez con las nuevas experiencias, por eso no se les puede prohibir todo, hay que fomentar su autonomía gradualmente”, apunta a su vez la psicóloga sanitaria Mercedes Bermejo.

Negociar las normas

Para ello, la también directora de la editorial Sentir aconseja a los padres “manejar su ansiedad y sus miedos”. Ni preocuparse en exceso ni ser demasiado laxos y negociar con sus hijos las normas de las salidas. “Se puede hacer un contrato escrito o verbal donde conste la hora de vuelta, qué se va a hacer y qué no, cómo se va a volver y las consecuencias del incumplimiento”. Y es importante reforzar los comportamientos positivos, como la puntualidad o que te cuente las cosas que hace en sus salidas, a nivel verbal o con incentivos, recomienda.

Los límites son una orientación y una guía para un adolescente, más que una restricción de libertades Roger Ballescà — Psicólogo

El problema, añade Ballescà, es que actualmente los padres “tiene dificultades para poner límites a sus hijos, porque tienen la sensación de que restringen sus libertades”. A su juicio, sin embargo, las normas y límites son necesarios para un adolescente porque “todavía necesitan saber lo que es seguro y lo que no, los límites son una orientación y una guía, más que una restricción de libertades”.

“Tan malo es preocuparse excesivamente como despreocuparse del todo y pretender que sean nuestros hijos los que se pongan los límites. La cuestión clave es la confianza, que se labra a lo largo del tiempo, basada en la buena comunicación. Y hoy día lo hemos perdido un poco, porque como ahora hay más posibilidad de controlar lo que hacen por el móvil, esto ha ido en detrimento de labrar una buena comunicación”, añade.

Otro problema de la sociedad actual es “la dificultad de las familias a tolerar el malestar de sus hijos”

A la vez, otro problema de la sociedad actual es “la dificultad de las familias a tolerar el malestar de sus hijos”. “Cuando les decimos que ‘no’ o les ponemos un límite se quejan y nos cuesta tolerar esa queja. Pero si no somos capaces de gestionarolerar su frustración, cómo pretendemos que ellos mismos, que son más jóvenes aprendan a hacerlo. El aprendizaje se hace en base a enfrentarse a las frustraciones”, concluye.