Dos veces en menos una semana
Policías de incógnito vigilan las piscinas de Tàrrega tras cerrarse por el reto viral de defecar en el agua
El recinto reabre este sábado tras detectarse excrementos en la tarde del viernes y el miércoles, mientras el ayuntamiento pide colaboración a los bañistas para que la trastada no se repita
Anna Bernad, médico de familia: "El reto viral de defecar en las piscinas puede transmitir muchas enfermedades"
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
La Policía Local de Tàrrega vigilará de incógnito las piscinas de Tàrrega, después de que se hayan cerrado en dos ocasiones esta semana por excrementos flotando en el agua. El recinto ha reabierto este sábado, después de que se detectaran heces humanas este viernes por la tarde. La misma incidencia ocurrió este pasado miércoles.
El Ayuntamiento de Tàrrega ha informado de que, además de la presencia discreta de agentes policiales, los trabajadores de las piscinas intensificarán la vigilancia para tratar que los hechos no se repitan. La trastada de defecar dentro de las piscinas se ha convertido en un reto viral que ha proliferado en las últimas temporadas en diferentes puntos de España. Se calcula que más de 300 instalaciones han tenido que cerrar para ser aseadas tras localizarse excrementos.
El consistorio de la población leridana explica que, tras descubrirse las heces en el agua ayer, se activó un protocolo sanitario para limpiar la piscina. Además, ha lamentado unos hechos que ha calificado de "lamentables" y que "parecen atribuidos a un reto viral", ha recordado.
Tras sufrir la ocurrencia en dos ocasiones con pocos días de diferencia, el Ayuntamiento de Tàrrega ha apelado al "civismo y la responsabilidad para evitar estos hechos que suponen un riesgo real para la salud pública". A su vez, gobierno municipal ha pedido "colaboración ciudadana" y ha rogado que los bañistas "alerten de inmediato al personal de recepción en caso de detectar cualquier acción incívica".
- El Meteocat pone fecha al fin de la ola de calor que abrasa Catalunya
- Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
- Este es el mamífero más pequeño del mundo, y vive en España
- La ETT que contrató al temporero fallecido en Alcarràs dice que fue un 'accidente laboral' por 'golpe de calor
- Prisión para el bombero que provocó el fuego de Ávila que quemó 2.000 hectáreas
- Los Agentes Rurales intensifican la vigilancia contra cazadores furtivos de fringílidos