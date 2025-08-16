Policías de incógnito vigilan las piscinas de Tàrrega tras cerrarse por el reto viral de defecar en el agua

La Policía Local de Tàrrega vigilará de incógnito las piscinas de Tàrrega, después de que se hayan cerrado en dos ocasiones esta semana por excrementos flotando en el agua. El recinto ha reabierto este sábado, después de que se detectaran heces humanas este viernes por la tarde. La misma incidencia ocurrió este pasado miércoles.

El Ayuntamiento de Tàrrega ha informado de que, además de la presencia discreta de agentes policiales, los trabajadores de las piscinas intensificarán la vigilancia para tratar que los hechos no se repitan. La trastada de defecar dentro de las piscinas se ha convertido en un reto viral que ha proliferado en las últimas temporadas en diferentes puntos de España. Se calcula que más de 300 instalaciones han tenido que cerrar para ser aseadas tras localizarse excrementos.

El consistorio de la población leridana explica que, tras descubrirse las heces en el agua ayer, se activó un protocolo sanitario para limpiar la piscina. Además, ha lamentado unos hechos que ha calificado de "lamentables" y que "parecen atribuidos a un reto viral", ha recordado.

Tras sufrir la ocurrencia en dos ocasiones con pocos días de diferencia, el Ayuntamiento de Tàrrega ha apelado al "civismo y la responsabilidad para evitar estos hechos que suponen un riesgo real para la salud pública". A su vez, gobierno municipal ha pedido "colaboración ciudadana" y ha rogado que los bañistas "alerten de inmediato al personal de recepción en caso de detectar cualquier acción incívica".