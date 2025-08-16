Rescatados de madrugada nueve adultos y tres menores que se habían perdido en la alta Garrotxa

Los Bomberos llevaron a cabo un rescate durante la noche del jueves y la madrugada del viernes para localizar a un grupo de 12 excursionistas, entre ellos tres menores de edad, que se habían desorientado mientras hacían una ruta por la Alta Garrotxa.

El aviso llegó al teléfono de emergencias 112 sobre las once y media de la noche, y se activaron efectivos del GRAE de Olot y varias dotaciones del parque de Bomberos de Figueres. Al establecer contacto con el grupo, los excursionistas informaron de que no traían provisiones, ni agua ni comida. Habían salido desde Sadernes con el objetivo de llegar a Sant Aniol d'Aguja, pero se perdieron en la zona de Albanyà. Además, comunicaron que una de las personas había sufrido una caída y se había hecho daño en el pie.

Cansancio y deshidratados

Hacia la una y media de la madrugada, los equipos de rescate localizaron al grupo. Todos se encontraban sanos y salvos, aunque presentaban signos de cansancio y una leve deshidratación, según informan desde el servicio de emergencia. La persona herida no requirió asistencia sanitaria.

Los Bomberos acompañaron a los excursionistas de vuelta hasta Sadernes, donde llegaron sobre las cuatro de la madrugada. Una vez en los vehículos con los que habían accedido a la zona, los Bomberos dieron por finalizado el servicio y regresaron al parque.