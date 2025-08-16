Protección Civil alerta de que el domingo será "el peor día" de la ola de calor, con temperaturas de hasta 44ºC

La subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, ha advertido de que este domingo será "el peor día" de la ola de calor que afecta a Catalunya, con temperaturas que podrían alcanzar los 44ºC en el sur del territorio. En una entrevista concedida este sábado a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), Solé ha alertado de que habrá calor "generalizado" e "intenso". "Será de un nivel 6 sobre 6", ha dicho, acompañado de noches también muy cálidas "no solo en el litoral". Por ello, ha pedido extremar la precaución, evitar la exposición al sol y mantenerse hidratado.

"Debemos ir con mucho cuidado de no estar bajo la insolación directa, intentar limitar al máximo las actividades físicas, sobre todo lo que queda de hoy y mañana, que serán los días más complicados", ha señalado. También ha instado a garantizar que las personas mayores, los enfermos y los niños beban suficiente agua. "En caso de tener alguna incidencia o pensar que alguien puede necesitar asistencia médica, sobre todo llamemos al 112, pidamos esa ayuda y pasemos el día de mañana de esta manera: evitando el sol, evitando esfuerzos intensos, hidratándonos y, sobre todo, vigilando a las personas vulnerables", ha añadido.

Medidas tomadas

La intensidad del calor mantiene vigentes las medidas de prevención ya activadas, como el cierre de varios espacios naturales en Catalunya y el estado de alerta por riesgo de incendios. De hecho, además de un aumento de las temperaturas, se prevé que el domingo sople más viento, lo que favorecería la propagación de fuegos forestales. Por este motivo, Solé ha recalcado la importancia de no encender ningún fuego, suspender actividades que puedan provocarlo y estar atentos en caso de detectar una columna de humo. "Cuanto antes puedan actuar los equipos de emergencia, mejor solución podrá tener ese incendio", ha subrayado.

En relación con el cierre de espacios naturales, ha explicado que no solo responde a la necesidad de evitar incendios, sino también a la de impedir que haya personas dentro en caso de declararse un fuego. "Por un lado, sería un peligro para ellas, porque deberían afrontar esa situación, y por otro, los equipos de emergencias tendrían que rescatarlas y quizá no podrían dedicarse a la extinción, que es lo más necesario en ese momento", ha afirmado.

Las previsiones apuntan a que la ola de calor empiece a remitir a partir del lunes y que el miércoles bajen las temperaturas y lleguen las tormentas. Solé ha advertido de que este cambio de tiempo puede comportar aguaceros intensos. "Seamos también prudentes cuando lleguen", ha reclamado.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) acota ya el episodio de calor a las comarcas de Ponent de cara al lunes, con la previsión de que el martes empiece el cambio de tiempo con las primeras lluvias. Solé, sin embargo, ha precisado que "no será una bajada muy brusca de temperaturas", sino que "se ajustará más a la media habitual de esta época del año".