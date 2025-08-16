Protecció Civil advierte de que este domingo será el día con mayor riesgo de incendio de todo el año en Catalunya

Protección Civil de la Generalitat ha alertado de que mañana, domingo, será la jornada con mayor riesgo de incendio de todo el año en Catalunya ya que se prevé el pico de la ola de calor con temperaturas extraordinariamente altas en todo el territorio.

Por este motivo se mantienen activados en alerta el Plan especial de emergencias por incendios forestales de Catalunya (INFOCAT) y el Plan de Protección Civil de Catalunya (PROCICAT).

Además, al mediodía se celebrará una nueva reunión del Comité Técnico del plan INFOCAT en el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya, CECAT, encabezada por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon.

Peligro extremo de incendio en 133 municipios

El cuerpo de Agentes Rurales prevé para mañana que se extienda el nivel 4 del Plan Alfa por peligro extremo de incendio forestal a un total de 133 municipios de 13 comarcas: Alt Camp (3 municipios), Alt Empordà (22), Baix Camp (20), Baix Ebre (11), Conca Montsià (2), Noguera (9), Pallars Jussà (2), Priorat (23), Ribera d'Ebre (13), Segrià (5) y Terra Alta (11).

Además de la activación del nivel 4 del Pla Alfa, el domingo se incrementa el número de municipios en nivel 3 por peligro muy alto de incendio forestal, que serán un total de 186 repartidos en 24 comarcas catalanas.

En aplicación del nivel 4 del Plan Alfa del Cuerpo de Agentes Rurales continúan restringidos los accesos a nueve espacios naturales: Cap de Creus, Massís de l'Albera, Tivissa-Vandellòs-Llaberia-Pradell, Serra de Montsant, Prades, Cardó-Boix, Els Ports, Montsec Ares y Mont-roig.

Protección Civil recomienda no frecuentar las zonas forestales y espacios naturales, especialmente en las horas de máxima insolación y los Agentes Rurales recuerdan que mientras dure el episodio en los municipios afectados por los niveles 3 y 4 está completamente prohibido realizar cualquier actividad con riesgo de incendio en terrenos forestales y en la franja de 500 metros que les rodea.

Mientras dure la activación, el Cuerpo de Agentes Rurales se destinará exclusivamente a la prevención de incendios forestales y se reforzará la vigilancia aérea.

Las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF), el Grupo Especial de Prevención de Incendios Forestales (GEPIF), el personal voluntario de Protección Civil y los cuerpos de seguridad, Mossos d'Esquadra y Policía Local colaborarán activamente en los cierres y vigilancia de estos espacios.

Con la activación del nivel 3 del Plan Alfa, por peligro muy alto, quedan suspendidas todas las actividades con riesgo de incendio previamente autorizadas o comunicadas por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Los Agentes Rurales realizan vigilancia exclusiva de las suspensiones de estas actividades y del cumplimiento de prohibiciones como encender fuego en espacios abiertos, uso de material pirotécnico, entre otros.

Durante el nivel 4 del Plan Alfa, por peligro extremo, los Agentes Rurales realizan vigilancia exclusiva de las medidas del nivel 3 y el control de la restricción en los espacios naturales.

Refuerzo de Bomberos de la Generalitat

Ante esta situación de emergencia, los Bomberos de la Generalitat tienen activado un refuerzo en las regiones con mayor riesgo de incendio.

Según ha determinado la Unidad Técnica GRAF (Grupo de Actuaciones Forestales), el riesgo es de 6 sobre 6 en la Región de Emergencias de Tarragona, Terras de l'Ebre y Lleida Sud, mientras que es de 5 sobre 6 en Girona, Lleida Nord, Metropolitana Sud y Metropolitana Nord.