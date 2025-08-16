La portada de EL PERIÓDICO del 17 de agosto de 2025

Primera plana de la edición impresa

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 17 de agosto de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

TEMAS

  1. El Meteocat pone fecha al fin de la ola de calor que abrasa Catalunya
  2. Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
  3. Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
  4. Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
  5. Este es el mamífero más pequeño del mundo, y vive en España
  6. La ETT que contrató al temporero fallecido en Alcarràs dice que fue un 'accidente laboral' por 'golpe de calor
  7. Prisión para el bombero que provocó el fuego de Ávila que quemó 2.000 hectáreas
  8. Exilio climático en el centro comercial: 'Entran aquí como si llegaran del desierto, no de Barcelona

El fuego penetra en el corazón de Asturias y evacúan a más de 100 personas de un refugio de los Picos de Europa

Protecció Civil advierte de que este domingo será el día con mayor riesgo de incendio de todo el año en Catalunya

El Observatori Fabra registra la máxima más alta de su historia en una jornada en la que se han rozado los 44 grados en Catalunya

España y Portugal se vuelcan con Extremadura: siete comunidades ayudan a la región a combatir los incendios que han calcinado más de 6.000 hectáreas

La desinformación con IA está en fase experimental para aprender a engañarte mejor

Directo | Barcelona roza los 39 grados durante la ola de calor, el récord histórico del Observatori Fabra

La UE despliega dos aviones procedentes de Italia para combatir los incendios en España

