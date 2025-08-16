¿Qué restricciones y prohibiciones implica el nivel 4 del Pla Alfa en Catalunya, la alerta máxima por riesgo extremo de incendios?

Desde este sábado está activado el nivel 4 del plan Alfa por peligro extremo de incendio en 126 municipios de 13 comarcas y queda restringido el acceso a 11 espacios naturales. Según ha informado la consellería de Interior, desde las 00.00 horas de anoche y se restringe el acceso a once espacios naturales.

Protecció Civil de la Generalitat mantiene en alerta su plan Procicat por calor muy intenso diurno y nocturno, que empezó el jueves 14 y durará hasta principios de la próxima semana, informa en un comunicado. El peligro por calor se prevé especialmente alto este sábado en la Alta Ribagorça (Lleida) y en las comarcas del Alt Empordà (Girona), Ribera d'Ebre, Baix Ebre y Montsià (Tarragona).

Restricciones de acceso en espacios naturales protegidos

Con la activación del nivel 4, se restringe el acceso a dos espacios naturales especialmente vulnerables:

Cap de Creus

Massís de l'Albera

Tivissa-Vandellòs

Serra de Montsant

Prades

Cardó-Boix

Els Ports

Montsec Ares-Trago Noguera

Serra de Llaveria

Serres de Pradell

Mont-roig

El objetivo de estas restricciones es reducir el riesgo de ignición, ya que 9 de cada 10 incendios en Catalunya tienen origen humano, y proteger a las personas que pudieran encontrarse en estas zonas si se iniciara un fuego.

Refuerzo de la vigilancia aérea y terrestre

Durante los días de mayor riesgo, los Agentes Rurales centrarán su actividad en la prevención de incendios forestales, con un refuerzo especial de vigilancia aérea y presencia en el territorio. El dispositivo se completa con:

Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF)

Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF)

Voluntariado de Protección Civil

Cuerpos de seguridad

Personal de los espacios naturales afectados

Se instalará señalización informativa y se desplegarán informadores para concienciar sobre la importancia de cumplir las restricciones.

Llamamiento a la ciudadanía: evitar actividades de riesgo

Desde el Govern se hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana. Se pide evitar cualquier actividad que pueda implicar riesgo de incendio, como el uso de fuego, material pirotécnico o maquinaria en zonas forestales.

Durante los niveles 3 y 4 del Pla Alfa, queda prohibido:

Encender fuego en zonas forestales o a menos de 500 metros

Realizar actividades que hayan sido previamente autorizadas si implican riesgo

Acceder a los espacios naturales cerrados por precaución

Los Agentes Rurales supervisarán que se respeten todas estas prohibiciones, y recuerdan que pueden consultarse diariamente los niveles de riesgo y los municipios afectados en el web del Pla Alfa.