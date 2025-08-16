Activado

¿Qué restricciones y prohibiciones implica el nivel 4 del Pla Alfa en Catalunya, la alerta máxima por riesgo extremo de incendios?

Directo | Protecció Civil pide prudencia en Catalunya por el empeoramiento de las previsiones de temperaturas muy altas

MIlitares de la UME y efectivos de Bombers catalanes en una escarpadura del área siniestrada en Paüls

MIlitares de la UME y efectivos de Bombers catalanes en una escarpadura del área siniestrada en Paüls / UME

Ángel Guerrero

Barcelona
Desde este sábado está activado el nivel 4 del plan Alfa por peligro extremo de incendio en 126 municipios de 13 comarcas y queda restringido el acceso a 11 espacios naturales. Según ha informado la consellería de Interior, desde las 00.00 horas de anoche y se restringe el acceso a once espacios naturales.

Protecció Civil de la Generalitat mantiene en alerta su plan Procicat por calor muy intenso diurno y nocturno, que empezó el jueves 14 y durará hasta principios de la próxima semana, informa en un comunicado. El peligro por calor se prevé especialmente alto este sábado en la Alta Ribagorça (Lleida) y en las comarcas del Alt Empordà (Girona), Ribera d'Ebre, Baix Ebre y Montsià (Tarragona).

Restricciones de acceso en espacios naturales protegidos

Con la activación del nivel 4, se restringe el acceso a dos espacios naturales especialmente vulnerables:

  • Cap de Creus
  • Massís de l'Albera
  • Tivissa-Vandellòs
  • Serra de Montsant
  • Prades
  • Cardó-Boix
  • Els Ports
  • Montsec Ares-Trago Noguera
  • Serra de Llaveria
  • Serres de Pradell
  • Mont-roig

El objetivo de estas restricciones es reducir el riesgo de ignición, ya que 9 de cada 10 incendios en Catalunya tienen origen humano, y proteger a las personas que pudieran encontrarse en estas zonas si se iniciara un fuego.

Refuerzo de la vigilancia aérea y terrestre

Durante los días de mayor riesgo, los Agentes Rurales centrarán su actividad en la prevención de incendios forestales, con un refuerzo especial de vigilancia aérea y presencia en el territorio. El dispositivo se completa con:

  • Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF)
  • Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF)
  • Voluntariado de Protección Civil
  • Cuerpos de seguridad
  • Personal de los espacios naturales afectados

Se instalará señalización informativa y se desplegarán informadores para concienciar sobre la importancia de cumplir las restricciones.

Llamamiento a la ciudadanía: evitar actividades de riesgo

Desde el Govern se hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana. Se pide evitar cualquier actividad que pueda implicar riesgo de incendio, como el uso de fuego, material pirotécnico o maquinaria en zonas forestales.

Durante los niveles 3 y 4 del Pla Alfa, queda prohibido:

  • Encender fuego en zonas forestales o a menos de 500 metros
  • Realizar actividades que hayan sido previamente autorizadas si implican riesgo
  • Acceder a los espacios naturales cerrados por precaución

Noticias relacionadas y más

Los Agentes Rurales supervisarán que se respeten todas estas prohibiciones, y recuerdan que pueden consultarse diariamente los niveles de riesgo y los municipios afectados en el web del Pla Alfa.

