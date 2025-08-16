La ola de calor masifica las pozas de baño: "No prohibimos ir al río, prohibimos ir con el coche"

El verano y los episodios de calor intenso conllevan cierta masificación de varios espacios naturales protegidos del Solsonès, específicamente de las zonas de baño. Desde 2021 se restringe el acceso de vehículos motorizados y se ha incorporado la figura de los informadores ambientales. Este año, en el Solsonès hay ocho informadores ambientales para los espacios naturales de la Ribera Salada, en los términos de Castellar de la Ribera y Lladurs, y para los de Aigua d’Ora, correspondiente a Navès y Guixers. Además, se han contratado a dos agentes adicionales, que tienen capacidad sancionadora en caso de infracciones.

El alcalde de Guixers, Jordi Selga, denuncia la masificación que afecta al río de Aigua d'Ora, al río de Valls y al embalse de la Llosa del Cavall, y que habría aumentado en las últimas semanas: "Hay un problema de masificación temporal, entre junio y agosto y en temporadas de setas, pero esta masificación es una anomalía en el territorio, que se tiene que preservar".

La mayoría de las infracciones suelen tener lugar en los accesos de las zonas de baño, donde hay usuarios que estacionan sus vehículos en espacios naturales donde está prohibido y, a menudo, entorpecen el paso a vecinos, agricultores y ganaderos de la zona. En este sentido, Selga recalca: "Estos espacios naturales o estos accesos están restringidos a vehículos, no a personas, nosotros no prohibimos ir al río, prohibimos ir con el coche en determinados lugares". En este sentido, están regularizados los accesos de vehículos a ríos y rieras y hay habilidades aparcamientos específicos: "En Guixers somos 132 habitantes y tenemos habilitadas 344 plazas de estacionamiento en cauces de ríos y de montaña".

Selga también denuncia múltiples conductas incívicas en el territorio: "Hay alguna gente que no le parecen bien las medidas que tomamos y actúan por su cuenta haciendo estos destrozos, que como ayuntamiento, no podemos tolerar de ninguna manera". Los actos incívicos a los que hace referencia Selga son señalizaciones dañadas, dejar desperdicios en el entorno natural, romper cristales o encender un fogón, entre otros: "Hay que respetar el entorno, el medio ambiente, la biodiversidad y las personas que hay en el territorio, por eso es muy importante regularizar las zonas", apunta el alcalde consultado por el diario Regió7.

Hace cuatro años, el Ayuntamiento de Guixers creó ordenanzas municipales específicas de los entornos medioambientales. "No queremos poner sanciones con una finalidad recaudatoria, lo que necesitamos es preservar el territorio", insiste Selga, que valora positivamente las medidas de regularización llevadas a cabo. "Percibimos y tenemos datos de que la gente es cada vez más consciente", sostiene.