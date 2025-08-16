En Directo
Canícula extrema
Ola de calor en Catalunya y resto de España, en directo: Las temperaturas suben aún más hoy
Valentina RaffioValentina Raffio
Periodista experta en ciencia y medio ambiente. Graduada en periodismo por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y con máster en Historia de la Ciencia por la Universitat de Barcelona (UB) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Desde 2018, encargada de seguir la actualidad científica y medioambiental para El Periódico. Entre sus especialidades destacan los temas relacionados con crisis climática y la cobertura de cumbres del clima.
Tras el pico de calor que se vivió a principios de semana, las temperaturas vuelven a subir con intensidad este fin de semana, con la previsión de que toquen techo mañana domingo.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar la situación meteorológica.
Cerrados 11 parques naturales en Catalunya
La Generalitat cierra hoy el acceso a 11 parques naturales catalanes por el "peligro extremo" de incendio forestal a causa de la ola de calor. Se trata de los espacios de Cap de Creus, Massís de l'Albera, Tivissa-Vandellòs, Serra de Montsant, Prades, Cardó-Boix, Els Ports, Montsec Ares-Trago Noguera, Serra de Llaveria, Serres de Pradell y Mont-roig.
Catalunya supera claramente los 40 grados y llega a los 42,6 en Vinebre
Las temperaturas máximas de este viernes han superado claramente los 40 grados en puntos del valle del Ebro y de la comarca del Priorat, en Tarragona, donde los termómetros se han disparado hasta un máximo de 42,6 grados en Vinebre. De esta forma, según datos del Servei Meteorològic, son ya 14 los días de este verano en que en Catalunya se han superado los 40 grados de temperatura.
Barcelona activa el plan de actuación por ola de calor en fase de alerta
El Ayuntamiento de Barcelona ha activado este viernes el Plan Básico de Emergencia Municipal de Ola de Calor en fase de alerta a raíz del aviso del Servei Meteorològic de Catalunya por una situación meteorológica de peligro, ya que está previsto que se superen los 34,2 grados en la ciudad. La activación de la fase de alerta supone intensificar las medidas de información y seguimiento de colectivos vulnerables que, de forma ordinaria, activa el Ayuntamiento de Barcelona entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Asimismo, ha activado el Plan de Actuación Municipal para Riesgo de Incendios Forestales en Fase de Alerta ante la activación por parte de la Generalitat del Nivel 3 del Plan Alfa en el Barcelonès.
Alerta sobre el riesgo de incendio en Catalunya
El Govern ha activado el plan Infocat en fase de alerta y ha adoptado medidas preventivas en diversas localidades en las que puede producirse un incendio por la previsión de altas temperaturas para este fin de semana. A partir de la medianoche, los Agentes Rurales activarán el nivel 4 del plan Alfa en 126 municipios de 13 comarcas este fin de semana.
Alicante activa su Plan de Emergencia ante la previsión de temperaturas extremas de hasta 38 grados
El Ayuntamiento de Alicante ha activado este viernes el Plan Territorial de Emergencia Municipal (PTEMA) en fase de seguimiento y preemergencia ante la previsión de temperaturas extremas en las próximas horas, que pueden alcanzar los 38 grados en el término municipal entre las 13 y las 21 del sábado, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El Centro de Emergencias de la Generalitat ha decretado este viernes la alerta por temperaturas máximas nivel naranja en toda la provincia de Alicante.
La Aemet amplía también al domingo el aviso naranja por calor en Mallorca y Pitiusas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado el mapa de avisos para el fin de semana y ha ampliado también para el domingo --inicialmente estaba previsto únicamente para el sábado-- el aviso naranja por altas temperaturas en Mallorca y Pitiusas.
En concreto, según la información de la Aemet, el interior y sur de Mallorca, así como Ibiza y Formentera estarán este sábado entre las 12.00 y las 18.59 horas en aviso naranja por temperaturas que en algunos puntos podrían alcanzar los 40ºC.
El norte y el Llevant de Mallorca, así como Menorca, estarán en aviso amarillo por valores máximos de entre 36 y 38ºC.
El calor pone este sábado en aviso a casi toda España, con 30 provincias en nivel naranja y Sevilla en rojo
Las altas temperaturas pondrán este sábado en aviso a un total de 46 provincias, 30 de las cuales estarán en nivel naranja y una, Sevilla, en nivel rojo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
En concreto, los avisos naranja se registrarán en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén (Andalucía); Huesca y Zaragoza (Aragón); Mallorca, Ibiza y Formentera (Baleares); Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora (Castilla y León); Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo (Castilla-La Mancha); Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona (Catalunya).
A su vez, también habrá avisos naranja en Badajoz y Cáceres (Extremadura); Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste (Comunidad de Madrid); Altiplano de Murcia, Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas (Región de Murcia); Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra (Comunidad Foral de Navarra); Ribera del Ebro de La Rioja (La Rioja); Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana).
Aviso rojo por calor en Asturias, Cantabria y el País Vasco
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso rojo por calor en Asturias, Cantabria y el País Vasco. En el área cantábrica las temperaturas superarán los 40 grados. Las zonas afectadas de Asturias son la Central y los Valles Mineros; en Cantabria la ola de calor tendrá especial incidencia en el litoral cántabro, el centro y el Valle de Villaverde; y en el País Vasco, en Bizkaia interior, Bizkaia litoral y Guipuzkoa interior.
Madrid en aviso naranja por el calor con termómetros por encima de los 40 grados
La Comunidad de Madrid pasa este sábado a aviso naranja ante las temperaturas extremas que según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) escalarán hasta los 41 ºC en algunos puntos de la región.
La alerta se mantendrá activa desde la una hasta las ocho de la tarde, cuando las temperaturas máximas superarán los 36 grados de forma generalizada y pueden superar los 40 en zonas bajas de los valles del Tajo.
El puente de agosto comienza con toda España inmersa en la ola de calor
El puente de agosto comienza con España inmersa en una larga ola de calor que llevará este viernes los termómetros hasta los 43 grados en Badajoz y que se dejará sentir especialmente en el área cantábrica, donde durante la jornada habrá un pico muy intenso de hasta 40 grados.
El aumento de la estabilidad y la elevada insolación propia de estas fechas se traduce en un nuevo repunte de las temperaturas, con valores térmicos muy elevados y que durante el fin de semana podrían superar localmente los 44 grados, cuando se esperan los días más cálidos, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
