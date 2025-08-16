Ola de calor en Catalunya y resto de España, en directo: Las temperaturas suben aún más hoy

La Aemet amplía también al domingo el aviso naranja por calor en Mallorca y Pitiusas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado el mapa de avisos para el fin de semana y ha ampliado también para el domingo --inicialmente estaba previsto únicamente para el sábado-- el aviso naranja por altas temperaturas en Mallorca y Pitiusas.

En concreto, según la información de la Aemet, el interior y sur de Mallorca, así como Ibiza y Formentera estarán este sábado entre las 12.00 y las 18.59 horas en aviso naranja por temperaturas que en algunos puntos podrían alcanzar los 40ºC.

El norte y el Llevant de Mallorca, así como Menorca, estarán en aviso amarillo por valores máximos de entre 36 y 38ºC.