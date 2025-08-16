Muere un hombre de 80 años ahogado en la playa de Sant Antoni de Calonge

Un hombre de 80 años ha muerto este sábado por la mañana ahogado en la playa de Sant Antoni de Calonge (Baix Empordà). El teléfono 112 ha recibido el aviso a las 11:58 horas. La víctima estaba dentro del agua de la playa, que estaba vigilada y tenía bandera amarilla por la presencia de medusas. El Sistema de Emergències Médiques (SEM) desplazó hasta el lugar dos ambulancias y un helicóptero, pero no han podido reanimar al hombre.

Con la víctima de este sábado ya son 19 las muertes registradas en las playas catalanas desde que el 15 de junio empezó la temporada de baño. Son cinco más que las que había el año pasado por las mismas fechas.