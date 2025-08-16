Víctima número 19
Muere un hombre de 80 años ahogado en la playa de Sant Antoni de Calonge
¿En qué playas catalanas se registran más ahogamientos? Radiografía de la última década
El perfil de los ahogados en playas y piscinas catalanas: hombres mayores de 60 años y con patologías previas
ACNACN
La Agencia Catalana de Noticias (ACN) es una agencia de noticias catalana de carácter público y multimedia, que se fundó en 1999 y cubre informativamente Cataluña, así como otros territorios de habla catalana, y también ofrece información de aquello que afecta directamente a Cataluña pero que pasa en otros centros de decisión, como Bruselas, Londres y Madrid.
Un hombre de 80 años ha muerto este sábado por la mañana ahogado en la playa de Sant Antoni de Calonge (Baix Empordà). El teléfono 112 ha recibido el aviso a las 11:58 horas. La víctima estaba dentro del agua de la playa, que estaba vigilada y tenía bandera amarilla por la presencia de medusas. El Sistema de Emergències Médiques (SEM) desplazó hasta el lugar dos ambulancias y un helicóptero, pero no han podido reanimar al hombre.
Con la víctima de este sábado ya son 19 las muertes registradas en las playas catalanas desde que el 15 de junio empezó la temporada de baño. Son cinco más que las que había el año pasado por las mismas fechas.
- El Meteocat pone fecha al fin de la ola de calor que abrasa Catalunya
- Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
- Este es el mamífero más pequeño del mundo, y vive en España
- La ETT que contrató al temporero fallecido en Alcarràs dice que fue un 'accidente laboral' por 'golpe de calor
- Prisión para el bombero que provocó el fuego de Ávila que quemó 2.000 hectáreas
- Los Agentes Rurales intensifican la vigilancia contra cazadores furtivos de fringílidos