Descarbonización
Iberdrola e Ingeteam avanzan en la hibridación de plantas solares con nuevos sistemas de almacenamiento
Las plantas fotovoltaicas existentes están ubicadas en Burgos, Huelva y Extremadura
Europa PressEuropa Press
Ingeteam hibridará las plantas fotovoltaicas de Iberdrola en Revilla Vallejera (Burgos), Andévalo (Huelva) y Almaraz I&II (Extremadura), mediante un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS).
La compañía llevará a cabo el suministro y la puesta en marcha de sus soluciones de electrónica de potencia en media tensión, control y SCADA de cada una de las plantas, que comenzarán a operar en el último trimestre del año, ha explicado Iberdrola en un comunicado.
Cada uno de los proyectos consta de cinco estaciones de media tensión que gestionan 25 MW / 50 MWh, con un alcance total de 100 MW / 200 MWh. El sistema de almacenamiento en baterías (BESS) acumulará parte de la energía eléctrica generada en las plantas solares fotovoltaicas, con el propósito de mejorar la gestión de la energía eléctrica de origen renovable, dando lugar a una instalación de energía eléctrica híbrida.
Los sistemas de almacenamiento suministrados por Ingeteam, incluyen un controlador de potencia híbrido propio (Hybrid Power Plant Controller o H-PPC) coordinado con la planta fotovoltaica, combinando y limitando la potencia entregada a la capacidad de acceso en el punto de conexión.
Estos sistemas de almacenamiento fueron reconocidos recientemente como Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), en su división de Energías Renovables, Hidrógeno renovable y Almacenamiento (ERHA) y contaron con más de 26 millones de euros de financiación por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
Ingeteam ha colaborado previamente con Iberdrola en otros proyectos pioneros de hibridación de energías renovables con almacenamiento. Entre ellos, el primer sistema de baterías instalado en un parque eólico en funcionamiento en España, así como los proyectos piloto de Puertollano y Campo Arañuelo III.
En el ámbito del almacenamiento hidroeléctrico, y también con tecnología desarrollada por Ingeteam, Iberdrola ha puesto en servicio durante el último año las centrales hidroeléctricas de bombeo de Santiago-Sil-Xares (Ourense) y Valdecañas (Cáceres), esta última considerada una de las mayores baterías de almacenamiento de energía de España.
Estas infraestructuras, conocidas como gigabaterías, son esenciales para avanzar en la descarbonización del sistema energético y representan la forma más eficiente de almacenamiento a gran escala disponible en la actualidad.
Otro proyecto de singular interés, llevado a cabo por Iberdrola fue la instalación de la que fue la primera batería de almacenamiento eólico de Bizkaia, que se puso en marcha en 2022. Concretamente, en la ST de Abadiño, donde evacúa el parque eólico de Oiz, de 6 MW. Dispone de una capacidad de almacenamiento garantizada de 3,5 MWh y contó con Ingeteam para su instalación.
