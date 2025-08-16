Estos son los españoles más odiados en el país ni los catalanes ni los vascos

España tiene una gran diversidad geográfica, ya que está formada por diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Cada región hace valer sus puntos fuertes, y en muchas ocasiones puede crearse cierta rivalidad con otros territorios.

Cada uno de estos territorios mantiene su propia cultura, tradiciones y en algunos casos, idioma propio. Nuestro país es uno de los más ricos en este aspecto, disfrutando de un gran patrimonio histórico que le convierte en uno de los más visitados del mundo.

El portal 'Electromanía', ha elaborado una encuesta para determinar cuál es la Comunidad Autónoma más odiada por los españoles. El estudio se ha realizado con la opinión de 1.600 personas sobre una serie de preguntas.

La parte norte de España es la más querida de nuestro país. Asturias ocupa la primera posición con una valoración de 7,9 sobre 10, mientras que Galicia, Euskadi y Navarra se sitúan en la segunda, tercera y cuarta plaza de la clasificación, respectivamente. Cerrando las cinco favoritas nos encontramos con Aragón.

Seguidamente, encontramos en el listado comunidades como Baleares, Comunidad Valenciana, Cantabria o Canarias, y debemos bajar hasta la décima posición para encontrar a Cataluña. Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha descendido hasta la decimocuarta posición, por encima de otras regiones peores valoradas como Andalucía, La Rioja y Castilla y León.

En la parte baja de la clasificación se encuentra Extremadura y Castilla-La Mancha. La última comunidad autónoma en la tabla es la Región de Murcia, poco popular entre los españoles de la encuesta. No obstante, los territorios menos queridos por los españoles son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que se encuentran en penúltima y última posición.