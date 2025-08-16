Fallecimiento

Muere Elodia Ferrer, madre del expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig

Ha fallecido a los 88 años, apenas un día antes de cumplir los 89, y el funeral se celebrará esta tarde

Ximo Puig acompañado por sus padres, Elodia Ferrer y Joaquín Puig, en su toma de posesión de 2019

Ximo Puig acompañado por sus padres, Elodia Ferrer y Joaquín Puig, en su toma de posesión de 2019 / FERNANDO GIMENO

Javier Ortí

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Ha fallecido Elodia Ferrer, madre del expresidente de la Generalitat Valenciana y actual embajador de España ante la OCDE, Ximo Puig.

Elodia ha fallecido a los 88 años, apenas un día antes de cumplir los 89. Abnegada ama de casa, dedicó toda su vida al cuidado y bienestar de su familia, convirtiéndose en el pilar y corazón del hogar. Con amor y paciencia crió a sus tres hijos, Ximo, Francis y Jordi, y en los últimos años encontraba su mayor alegría en ver crecer a sus bisnietos. Su entrega, cariño y ejemplo permanecerán siempre en quienes la conocieron.

El funeral se celebrará esta tarde, a las 19:00 horas, en la basílica de Morella.

Ximo Puig, que siempre ha destacado en sus discursos el valor de ser hijo de una ama de casa y de un transportista, Joaquim Puig Mestre —fallecido en 2022—, ha recordado cómo ambos le inculcaron los principios y valores que han guiado su vida y trayectoria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Meteocat pone fecha al fin de la ola de calor que abrasa Catalunya
  2. Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
  3. Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
  4. Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
  5. Este es el mamífero más pequeño del mundo, y vive en España
  6. La ETT que contrató al temporero fallecido en Alcarràs dice que fue un 'accidente laboral' por 'golpe de calor
  7. Prisión para el bombero que provocó el fuego de Ávila que quemó 2.000 hectáreas
  8. Los Agentes Rurales intensifican la vigilancia contra cazadores furtivos de fringílidos

Renfe habilita dos servicios especiales en cada sentido en la línea Madrid-Zamora

Renfe habilita dos servicios especiales en cada sentido en la línea Madrid-Zamora

Así se desarrolló el incendio entre Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres

Así se desarrolló el incendio entre Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres

España y Portugal se vuelcan con Extremadura: siete comunidades ayudan a la región a combatir los incendios que han calcinado más de 6.000 hectáreas

España y Portugal se vuelcan con Extremadura: siete comunidades ayudan a la región a combatir los incendios que han calcinado más de 6.000 hectáreas

Muere Elodia Ferrer, madre del expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig

Muere Elodia Ferrer, madre del expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig

Cardona plantea construir un complejo de salud y turismo tipo 'wellness' en las antiguas minas de sal

Cardona plantea construir un complejo de salud y turismo tipo 'wellness' en las antiguas minas de sal

Directo | Protecció Civil pide prudencia en Catalunya por el empeoramiento de las previsiones de temperaturas muy altas

Directo | Protecció Civil pide prudencia en Catalunya por el empeoramiento de las previsiones de temperaturas muy altas

La ola de calor masifica las pozas de baño: "No prohibimos ir al río, prohibimos ir con el coche"

La ola de calor masifica las pozas de baño: "No prohibimos ir al río, prohibimos ir con el coche"

El psicólogo Álvaro Bilbao advierte a los padres: si tu hijo hace estas preguntas, acude al pediatra "lo antes posible"

El psicólogo Álvaro Bilbao advierte a los padres: si tu hijo hace estas preguntas, acude al pediatra "lo antes posible"