La desinformación con IA está en fase experimental para aprender a engañarte mejor

Los bulos creados con inteligencia artificial (IA) han ido ganando terreno dentro del circuito de la desinformación, cuando antes solo eran casos aislados que generaban mucha atención mediática. Expertos detectan un aumento del uso de IA para crear vídeos, imágenes e incluso portales de propaganda, y lo enmarcan dentro de una fase experimental en la que se están probando distintos formatos para ver cuál consigue ser más persuasivo.

Por primera vez, el contenido generado por IA tuvo un peso relevante en la desinformación detectada en junio por el Observatorio Europeo de los Medios Digitales (EDMO, en inglés). Este organismo informó que la IA llegó a representar el 10% del total de desinformaciones verificadas ese mes por la treintena de medios de 'fact-checking' europeos que forman parte de su alianza, lo que supone un récord desde que empezaron los registros en 2021. La mayoría circularon en el marco del conflicto entre Israel e Irán, donde la IA fue la técnica de desinformación más utilizada por el bando iraní. Por ejemplo, un vídeo hiperrealista creado con IA mostraba la supuesta destrucción del aeropuerto israelí Ben Gurion en Tel Aviv.

Tommaso Canetta, coordinador de EDMO, explica a Verificat que, “hasta hace unos meses o un año, los vídeos generados con IA eran muy malos, pero ahora son cada vez mejores”. La tecnología para crearlos ha evolucionado, está ahora muy extendida y es barata, y “cualquiera con un teléfono y habilidades digitales básicas puede hacerlo”, añade.

Lo que antes necesitaba de un set de grabación e incluso de la contratación de un presentador, ahora se genera en minutos. Desde hace unos meses, el canal de TikTok @fernandaperezof publica una avalancha de vídeos diarios en los que una presentadora generada con IA desinforma sobre detenciones de ministros del Gobierno y casos de corrupción de la Casa Real de los que no hay ninguna prueba. Verificat ha recibido consultas de varias personas que dudaban de ese contenido.

En fase experimental

Imran Ahmed, director del británico Centro para Contrarrestar el Odio Digital (CCDH, en inglés), cree que todavía se está en una “fase de experimentación en la que vemos a actores maliciosos probar una gran variedad de cosas, algunas bastante burdas, otras casi indetectables”.

Coincide con él Sam Stockwell, investigador en el Centro de Tecnologías Emergentes y Seguridad (CETaS) del Instituto Alan Turing, el organismo del Reino Unido que se dedica a la investigación en IA: “Estamos viendo que actores extranjeros están experimentando para entender cómo la IA puede potenciar su capacidad de interferencia”.

Stockwell cita un estudio que concluyó que la adopción de herramientas de IA generativa había aumentado el alcance de un sitio web propagandístico estatal ruso. Tras adoptar herramientas de IA generativa, el medio produjo más contenidos falsos en menos tiempo y también cubrió una mayor diversidad de temas.

Otros casos detectados por este investigador en los últimos seis meses tienen que ver con el llamado “envenenamiento de datos”, que sucede cuando redes de desinformación inundan chatbots como ChatGPT con noticias falsas. El objetivo es incrustarlas en los datos de entrenamiento y así el chatbot responde con esa desinformación a las preguntas de los usuarios.

“Hemos visto esto, por ejemplo, en Escocia e Irlanda, donde han intentado usar fuentes de información en gaélico porque son menos comunes y es más fácil que el chatbot se nutra de la desinformación que se le inserta en un idioma minoritario”, menciona Stockwell.

Falta evidencia de su impacto

Sin embargo, el impacto de la IA en las democracias todavía no está muy claro. Un ensayo publicado por investigadores de la Universidad de Oxford y Zúrich alerta de que aún no hay evidencia empírica de que la IA haya influido decisivamente en unas elecciones. En las presidenciales de Estados Unidos, arguyen, los efectos negativos que se predijeron “no llegaron a pasar”.

Lo cierto es que no hay todavía consenso ni suficiente evidencia científica para concluir que es más perjudicial que la desinformación convencional. Un metaanálisis de estudios sobre la capacidad de persuasión de la IA concluye que no se observa que tenga que ser más convincente que la desinformación convencional.

Para Canetta, sin embargo, lo más preocupante es que hay “políticos, figuras públicas y otros actores de desinformación” que ya están calificando “contenido real como falsedades creadas con inteligencia artificial”. “Y eso es exactamente lo que ellos quieren: no solo convencerte de que algo falso es real, sino convencerte de que algo real es falso”, añade.