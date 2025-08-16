Cardona plantea construir un complejo de salud y turismo tipo 'wellness' en las antiguas minas de sal

El Ayuntamiento de Cardona estudia la propuesta de construir un espacio que combine turismo, salud y bienestar personal aprovechando los beneficios y propiedades de la sal. Sobre la mesa está la idea de diseñar un complejo al estilo de un 'wellness' que se situaría en el recinto del Parc Cultural de la Muntanya de Sal, con piscinas de agua salada, y al que también se podría vincular la gastronomía y la pernoctación, con posibles servicios de restauración y habitaciones de hotel, según ha explicado la nueva alcaldesa de la población, Lluïsa Aliste.

El Parc Cultural de la Muntanya de Sal ya es actualmente uno de los grandes atractivos del municipio, con múltiples visitantes que desean descubrir por dentro cómo eran las antiguas minas de sal y sus características geológicas y minerales. Ahora, se trataría de "dar un añadido a estas visitas culturales", y que el futuro complejo también pueda ser un atractivo para un tipo de turismo más diverso, "que quiera venir a relajarse ya disfrutar de unos días de tranquilidad en Cardona y, de paso, obtener unos beneficios para la salud" en medio de un entorno natural, apunta la alcaldesa. Y es que a la sal se le atribuyen propiedades medicinales, con baños terapéuticos que pueden ser beneficiosos para la piel, para personas con problemas de psoriasis, o incluso para artritis o artrosis.

Aliste admite que la construcción de este futuro centro es un proyecto de cierta envergadura, y en el que "todavía estamos trabajando", con la idea de ofrecer un complejo "al estilo de un balneario pero adaptado a lo que tenemos nosotros", añade. El objetivo es "aprovechar el recurso de la sal como opción turística y de salud encaminada al bienestar", con la posibilidad de desarrollar eventos diversos en torno a esta nueva oferta. Una oferta entendida como un complemento a las visitas al interior de las minas y también a las que se reciben en otros puntos de interés turístico del municipio y el entorno, como el propio castillo de Cardona o el casco antiguo.

La definición del proyecto va encaminada a la voluntad de poder contar con ayudas de los fondos europeos Next Generation. Sin embargo, en estos momentos no hay ninguna fecha fijada para poder sacar adelante la propuesta porque el proyecto todavía no está hecho. Además, una vez esté terminado, todavía se tendrá que aprobar, y se tendrán que buscar los recursos económicos posibles (incluidas las ayudas de los fondos Next Generation) para poder hacerlo realidad. Por eso «necesitamos un proyecto bien definido, y en eso estamos trabajando», concluye Aliste.

10 años de experiencia en Odèn

Salvando las distancias, y no demasiado lejos de Cardona, hace diez años que arrancó una experiencia similar con la inauguración, en Semana Santa del 2015, del Salí de Cambrils, en el municipio de Odèn.

En este caso, los atractivos del complejo son la piscina de agua salada con fines terapéuticos, y un centro de interpretación cuya ruta da a conocer cuál era el proceso de extracción de la sal cuando se llevaba a cabo en este lugar. Actualmente, el Salí de Cambrils recibe a unos 5.000 visitantes anuales.