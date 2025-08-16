El Observatori Fabra registra la máxima más alta de su historia en una jornada en la que se han rozado los 44 grados en Catalunya

Catalunya ha vivido este sábado una nueva jornada de calor extremo. La interminable ola de calor, que mantiene a la población en aviso desde el 3 de julio, ha dejado valores anormales en muchas comarcas catalanas. Cinco estaciones meteorológicas han superado su máximo histórico. Ribera d'Ebre ha rozado los 44 grados y el Observatori Fabra ha alcanzado 38,9 grados, la temperatura más alta en sus 112 años de historia.

La localidad de Benissanet, en Ribera d'Ebre, ha registrado 43,8 grados, la máxima temperatura de Catalunya, superando los 42,9ºC de julio de 2023, el récord histórico del municipio. Las estaciones de Castelló d'Empúries -con 40,3ºC-, Vila- Rodona - con 39,1-, Malgrat de Mar -con 38,8- y PN del Garraf - el Rascler -con 37.4- también han superado todos su antiguos precedentes, anotando el valor más alto de su historia.

Fuera de las Terres de l'Ebre, destacan los 41,1ºC que se han registrado en Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), uno de los valores más elevados del día. También han superado los 41ºC Falset (41,5ºC), el Montmell (41,2ºC) y Aldover (41,1ºC). El Observatori Fabra de la ciudad de Barcelona ha llegado hasta los 38,7ºC este sábado, según datos del Servei Meteorològic de Catalunya.

Los termómetros también se han disparado en la montaña con valores como los 39,2ºC de Organyà (Alt Urgell) y los 39,0ºC de Oliana. En l'Empordà se han superado los 40ºC en Cabanes (40,7ºC) y en Castelló d'Empúries (40,3ºC), mientras que en Ponent se han rozado los 40ºC en prácticamente todas partes.

El domingo será peor

La subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, ha advertido de que este domingo será "el peor día" de la ola de calor que afecta a Catalunya. En una entrevista concedida este sábado a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), Solé ha alertado de que habrá calor "generalizado" e "intenso". "Será de un nivel 6 sobre 6", ha dicho, acompañado de noches también muy cálidas "no solo en el litoral". Por ello, ha pedido extremar la precaución, evitar la exposición al sol y mantenerse hidratado.

Catalunya continua en aviso calor de nivel rojo por unas temperaturas que podrán alcanzar los 44 grados. El aviso afecta a la depresión central y el prelitoral sur de Tarragona, donde la máxima será de 42 grados. En el resto, aviso naranja, con 40 grados en la depresión central de Lleida o 39 en zonas de Barcelona, Girona.Sin embargo, la peor situación se vivirá este domingo, en la que las temperaturas continuaran al alza. La intensidad del calor mantendrá vigentes las medidas de prevención ya activadas, como el cierre de varios espacios naturales en Catalunya y el estado de alerta por riesgo de incendios.

El día con más riesgos de incendios de este 2025

Además de un aumento de las temperaturas, se prevé que el domingo sople más viento, lo que favorecería la propagación de fuegos forestales. Según el Departament de Agricultura. este domingo será el día con más riesgo de incendio de este 2025. Por este motivo, Solé ha recalcado la importancia de no encender ningún fuego, suspender actividades que puedan provocarlo y estar atentos en caso de detectar una columna de humo. "Cuanto antes puedan actuar los equipos de emergencia, mejor solución podrá tener ese incendio", ha subrayado.

La jefa de guardia del cuerpo, Alicia Bayán, ha explicado que la restricción de acceso es una situación “sin precedentes” y se debe a las condiciones meteorológicas: altas temperaturas, humedad por debajo del 30% y viento del norte, además de la escasez de lluvias en los últimos días.

Restricciones hasta el lunes

El cierre de nueve parques naturales continuará hasta el lunes, ya que a Agents Rurals les preocupa sobre todo las Terres de l’Ebre y el Empordà. Estas altas temperaturas han llevado a la Generalitat de Catalunya a pedir que se extreme la prudencia ante el empeoramiento de las previsiones, con el pico de la ola de calor previsto para este domingo con máximas que pueden llegar a los 44 grados. Las previsiones apuntan a que la ola de calor empiece a remitir a partir del lunes y que el miércoles bajen las temperaturas y lleguen las tormentas. Solé ha advertido de que este cambio de tiempo puede comportar aguaceros intensos. "Seamos también prudentes cuando lleguen", ha reclamado.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) acota ya el episodio de calor a las comarcas de Ponent de cara al lunes, con la previsión de que el martes empiece el cambio de tiempo con las primeras lluvias. Solé, sin embargo, ha precisado que "no será una bajada muy brusca de temperaturas", sino que "se ajustará más a la media habitual de esta época del año".