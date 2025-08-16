Altas temperaturas
Un arquitecto explica cómo combatir el calor en casa sin necesidad de aire acondicionado: "Lo mejor es que es gratis"
"Con este clima, cada grado cuenta", subraya Leo Rogel en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok
Solo el 54% de los catalanes usa el aire acondicionado, un uso mucho menor del registrado en Baleares o Murcia
¿El aire acondicionado puede causar resfriados? Mitos y realidades
Lola Gutiérrez
Con el calor sofocante que sufrimos en verano, uno de los mejores aliados para combatirlo es el aire acondicionado. Sin embargo, muchos no tienen la suerte de tenerlo en casa.
Buscar alternativas para no morirse de calor mientras dormimos puede ser todo un rompecabezas, ya que no siempre sirve el abrir la ventana o dejar la puerta abierta para que corra el aire.
De ello habla Leo Rogel en su perfil de TikTok, donde cuenta con más de 1,4 millones de seguidores. En uno de sus últimos vídeos, el creador de contenido especializado en arquitectura, explica dos alternativas para poder refrescar tu cuarto sin necesidad de aires acondicionados: "Su hace con algo que sí o sí ya tienes en casa: un ventilador".
Humedecer el aire es clave
Roger explica qué debemos hacer con el ventilador, ya que por sí solo puede no ser eficaz: "Solo avientan aire, por lo que necesitamos bajar su temperatura".
El primer consejo es humedecer el aire que succiona el ventilador: "Hay dos formas de hacerlo: antes de dormir, rociar tu habitación con un spray de agua".
La segunda opción, igual de eficaz, es coger una toalla, mojarla y ponerla detrás del ventilador: "De esta forma, el agua de la toalla mojada se evaporará, enfriando el aire alrededor de la toalla."
"Este aire será succionado por el ventilador y se expandirá por toda la habitación, llegando hacia ti".
El ventilador en la ventana
Hay otro truco, según explica Leo Rogel, pero solo funciona de noche: consiste en colocar el ventilador en la ventana, de esta forma, succionará el aire de fuera y lo empujará al interior, bajando la temperatura del cuarto y así, poder combatir el calor nocturno.
"Sé que no es un aire acondicionado, pero con este clima, cada grado cuenta, y lo mejor: es gratis".
- El Meteocat pone fecha al fin de la ola de calor que abrasa Catalunya
- Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
- Este es el mamífero más pequeño del mundo, y vive en España
- La ETT que contrató al temporero fallecido en Alcarràs dice que fue un 'accidente laboral' por 'golpe de calor
- Prisión para el bombero que provocó el fuego de Ávila que quemó 2.000 hectáreas
- Última hora de los incendios en España | Muere un voluntario que luchaba contra el fuego en León