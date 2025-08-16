Un arquitecto explica cómo combatir el calor en casa sin necesidad de aire acondicionado: "Lo mejor es que es gratis"

Con el calor sofocante que sufrimos en verano, uno de los mejores aliados para combatirlo es el aire acondicionado. Sin embargo, muchos no tienen la suerte de tenerlo en casa.

Buscar alternativas para no morirse de calor mientras dormimos puede ser todo un rompecabezas, ya que no siempre sirve el abrir la ventana o dejar la puerta abierta para que corra el aire.

De ello habla Leo Rogel en su perfil de TikTok, donde cuenta con más de 1,4 millones de seguidores. En uno de sus últimos vídeos, el creador de contenido especializado en arquitectura, explica dos alternativas para poder refrescar tu cuarto sin necesidad de aires acondicionados: "Su hace con algo que sí o sí ya tienes en casa: un ventilador".

Humedecer el aire es clave

Roger explica qué debemos hacer con el ventilador, ya que por sí solo puede no ser eficaz: "Solo avientan aire, por lo que necesitamos bajar su temperatura".

El primer consejo es humedecer el aire que succiona el ventilador: "Hay dos formas de hacerlo: antes de dormir, rociar tu habitación con un spray de agua".

La segunda opción, igual de eficaz, es coger una toalla, mojarla y ponerla detrás del ventilador: "De esta forma, el agua de la toalla mojada se evaporará, enfriando el aire alrededor de la toalla."

"Este aire será succionado por el ventilador y se expandirá por toda la habitación, llegando hacia ti".

El ventilador en la ventana

Hay otro truco, según explica Leo Rogel, pero solo funciona de noche: consiste en colocar el ventilador en la ventana, de esta forma, succionará el aire de fuera y lo empujará al interior, bajando la temperatura del cuarto y así, poder combatir el calor nocturno.

"Sé que no es un aire acondicionado, pero con este clima, cada grado cuenta, y lo mejor: es gratis".