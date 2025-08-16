ALERTA

La AESAN advierte de la presencia de listeria en quesos 'Vieux Porche' y 'Royal Faucon'

Se trata de un queso de tipo Camembert y otro de tipo Brie

Han sido distribuidos en las zonas de Madrid, País Vasco y Baleares



Uno de los quesos afectados por la alerta sanitaria / AESAN

Europa Press

Europa Press

Madrid
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido de la presencia de 'Listeria monocytogenes' en quesos camembert 'Vieux Porche' y brie 'Royal Faucon', procedentes de Francia, según una alerta notificada por las autoridades sanitarias de Alemania.

En concreto, los productos afectados son los quesos 'Camembert du caractere vieux porche', con fecha de caducidad 27/08/25 y un peso por unidad de 250 gramos; y 'Queso Brie Royal Faucon', con fecha de caducidad 01/09/25 y peso de 1Kg x 2. Todos los quesos llevan la marca sanitaria FR 23.117.001 UE.

Esta alerta está relacionada con un brote de listeriosis en Francia, país en el que están investigando el caso, según ha informado el organismo adscrito al Ministerio de Consumo.

Según la información disponible, la distribución inicial en España ha sido a las comunidades autónomas de Madrid, País Vasco e Islas Baleares, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Síntomas

La AESAN ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de ellos y presentar sintomatología compatible con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, ha aconsejado acudir a un centro de salud.

Además, ha sugerido a las embarazadas que consulten las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la propia agencia relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos, entre los que destaca 'Listeria monocytogenes'.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización y, se informe de la existencia de posibles casos.





