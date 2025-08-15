Los vecinos en alerta por el incendio de Puercas: reactivaciones en Valer y Riofrío de Aliste

El viento no da tregua en los pueblos de Aliste afectados por el incendio de Puercas (Zamora). En Riofrío o Valer de Aliste hay reproducciones que están siendo atacadas por vecinos y medios de extinción.

En Valer ha ocurrido en el paraje de Va de Corzas, cerca del río Frío, donde de inmediato han acudido los vecinos de Valer y también de Bercianos con ramas, batefuegos o palas, para incorporarse después efectivos de la Junta para controlar la reactivación.

Vecinos de Riofrío acuden a apagar un conato / Cedida

En Riofrío de Aliste han sido los propios vecinos quienes han sofocado el conato en la zona de las fuentes. Hasta allí se ha desplazado el "equipo de emergencia vecinal" que no baja la guardia ante la gravedad del incendio que están sufriendo desde que el lunes por la tarde ardiera un basurero mal gestionado al producir el "efecto lupa" unas botellas.

Tras la alerta con el "toque de campanas a fuego" y aviso al 112 y después de haber sido controlado por los habitantes de Riofrío de Aliste, ha llegado el equipo de bomberos de emergencias y la Guardia Civil para continuar refrescando la zona.

Vecinos de Riofrío acuden a sofocar una reactivación / Cedida

"Nos hemos llevado una reprimenda del mando de la Guardia Civil por actuar así, pero le hemos explicado que les hemos avisado porque se nos descontrolada, y le hemos indicado igualmente que los vecinos estamos continuamente apagando decenas de conatos de incendios provocados por los rescoldos del gran incendio del pasado lunes, 11 de agosto, sin que les avisemos. Lo han comprendido, y finalmente nos han dado las gracias" ha explicado a este diario un vecino de Riofrío de Aliste.