31 universidades, cuatro de ellas catalanas, impartirán formación dirigida al empleo a jóvenes con discapacidad

Un total de 31 universidades -entre ellas, la Universitat de Barcelona, la Girona, la Pompeu Fabra y Ramón Llull- han sido seleccionadas para desarrollar durante el curso 2025-25 programas de formación dirigidos al empleo de jóvenes de entre 18 y 29 años con discapacidad intelectual o trastorno del espectro autista (TEA). La tasa de paro de las personas jóvenes con discapacidad se sitúa en el 48%, superando con creces el ratio de desempleo de la media de su generación (27,7%), según el último informe del SEPE. La iniciativa universitaria, que se llama UniDiversidad, se celebrará en el marco de una convocatoria de ayudas de Fundación ONCE. Se llevará a cabo por noveno año consecutivo y contará con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo (FSE) a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).

Las universidades seleccionadas, tanto públicas como privadas, son Granada, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga, Almería, Sevilla y Pablo de Olavide (Andalucía); Camilo José Cela, Complutense, Rey Juan Carlos, Francisco de Vitoria, y CEU San Pablo (Madrid); Burgos y Salamanca (Castilla y Léon) Miguel Hernández y Jaume I (Comunitat Valenciana), y las de Murcia y la Católica de Murcia. También participarán en el proyecto las universidades gallegas de Vigo y A Coruña, así como los campus de Castilla-La Mancha (Albacete), Cantabria, Oviedo, la pública de Navarra, Extremadura, y San Jorge de Zaragoza.

Fuentes de la organización explican que todos los campus deberán ofrecer cursos que proporcionen al alumnado “formación universitaria enfocada a mejorar su autonomía, conocimientos humanísticos y su preparación laboral”. Uno de los objetivos es dotarles de las habilidades necesarias para aumentar sus posibilidades de encontrar un trabajo, accediendo a puestos en la modalidad de empleo con apoyo.

1,6% del alumnado

En las universidades españolas, las matrículas de alumnos con discapacidad han aumentado progresivamente durante la última década hasta superar los 22.000 estudiantes, que representan el 1,6% del alumnado total. A pesar de su crecimiento, estos estudiantes tienen todavía que enfrentarse a grandes barreras y prejuicios. Falta de accesibilidad en el entorno físico y en las herramientas digitales, dificultades para hacer prácticas o actitudes negativas del profesorado son algunas de las trabas para el progreso del alumnado con discapacidad, que incide en su baja participación en las actividades universitarias fuera del aula y les aboca a que muchos de ellos opten por cursar sus estudios a distancia.

Fuentes de UniDiversidad insisten en que las facultades tendrán que proporcionar a los jóvenes “experiencias inclusivas y de normalización” dentro de la comunidad universitaria y facilitarles una formación integral y personalizada. Estos alumnos serán personas con discapacidad intelectual con un grado igual o superior al 33%, con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. “El objetivo principal del programa es implicar a las universidades como agentes decisivos en la inclusión social, en la formación de jóvenes con discapacidad intelectual, cuyo acceso a la educación superior resulta aún insignificante”, concluyen los responsables del programa.

En las ocho anteriores ediciones, casi tres mil jóvenes con discapacidad intelectual han conocido la realidad universitaria. Además, han mejorado su perfil profesional gracias a las prácticas laborales incluidas, lo que, en algunos casos, ha supuesto una contratación posterior.