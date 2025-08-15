En Directo

Última hora de los incendios en España | Detenido el presunto responsable del incendio de Ourense que hirió a tres brigadistas

Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país

Los fuegos se han cobrado ya la vida de dos personas

Ola de calor, en directo: última hora

Muere un segundo voluntario herido en León, la tercera víctima mortal de la ola de incendios

Muere un segundo voluntario herido en León, la tercera víctima mortal de la ola de incendios.

A. Romero | S.Vázquez

Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya tres víctimas mortales.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

Última hora de los incendios en España | Detenido el presunto responsable del incendio de Ourense que hirió a tres brigadistas

