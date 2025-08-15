Tolvaneras o remolinos de polvo: los pequeños tornados que se pueden ver en la zona quemada en Valencia

Según la RAE, tolvanera es sinónimo de torbellino, remolino, polvareda, polvazal, polvero, nube. Significa, para el diccionario, literalmente “remolino de polvo”. Pero , sobre el terreno quemado tras un incendio forestal, significa que, de pronto, sobre las cenizas y sobre el hollín, se eleva del suelo lo que primero parece una columna de humo, luego empieza a girar sobre sí misma y, por último, durante segundos o minutos, se mueve de forma imprevisible por la superficie arrasada. Casi como un tornado.

Estos pequeños tornados son un fenómeno que se ha podido ver en la zona quemada por el incendio de Teresa de Cofrentes, en Valencia, que ha arrasado 504 hectáreas pertenecientes a los términos municipales de Teresa de Cofrentes y Ayora desde que se declarara este miércoles por la tarde tras la caída de un rayo. Es un fenómeno “habitual”, como han explicado los efectivos de bomberos que trabajaban sobre el terreno a este diario.

Por el aire inestable cerca del suelo

El Atlas internacional de Nubes define las tolvaneras o remolinos de polvo como un “conjunto de partículas de polvo o arena, a veces acompañadas de pequeños residuos, levantadas del suelo en forma de columna rotatoria de altura variable, de diámetro reducido y cuyo eje es aproximadamente vertical”. Se forman, han explicado los bomberos, por “la energía que se acumula en el suelo tras un incendio”.

Expresado de forma más científica, las tolvaneras se producen cuando el aire más cercano al suelo es muy inestable, por ejemplo a causa de la temperatura. Es decir que, como el arrase del fuego eleva muy bruscamente la temperatura del suelo, el aire pasa a ser inestable en superficie, y eso causa la elevación y rotación de las partículas de, en este caso, ceniza y polvo. En casos menos extremos, se pueden producir también por el recalentamiento brusco y considerable de la tierra en episodios de ola de calor.

En el incendio de Teresa de Cofrentes

Son uno de los episodios que se han podido ver en la tarde de este jueves en la zona quemada por el fuego en el término municipal de Teresa. Los efectivos trabajan todavía a esta hora para sofocar el fuego, que tiene tres zonas fundamentales. En la zona arrasada predomina la ceniza y el polvo por el paso de las lenguas de fuego, sobre todo a primera hora de la tarde de ayer. Se pueden ver algunos rebrotes puntuales, pequeñas llamas y columnas de humo sofocadas rápidamente por los bomberos frente al barranco, donde se concentra la mayor parte del humo y todavía algo de fuego. Y, en medio de los árboles quemados y del suelo gris, de cuando en cuando, una tolvanera que aparece y desaparece.