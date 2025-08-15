El Supremo lo confirma: prohibido instalar una cámara en la mirilla de la vivienda

Tener una mirilla en la vivienda no es legal en todas las situaciones. Así lo ha confirmado El Tribunal Supremo al asegurar que la instalación de una cámara de grabación puede suponer “una afectación relevante de la intimidad personal y familiar” de los vecinos, según ha dejado claro en una de sus últimas sentencias, recogida por Europa Press. Si no existen problemas de seguridad en la comunidad y si únicamente se utiliza "por saber si alguien va a entregar algún paquete”.

El Juzgado de Primera Instancia Número 14 de Madrid se ha posicionado a favor de los vecinos que denunciaban que la instalación de la mirilla "no era la seguridad, sino la simple comodidad", ya que no constaba que la vivienda se encontrase en un lugar que necesitara adoptar medidas debido a problemas de inseguridad, sino que lo único que querían era "estar al tanto" de si recibían alguna notificación, correo o paquete.

Sensores de movimiento o alarmas, alternativas legales

La resolución ha condenado al pago de 300 euros a cada miembro de la pareja, además del retiro de la cámara, y ha recordado que existen otras medidas de seguridad, como sensores de movimiento en la vivienda o alarmas conectadas con empresas de seguridad que no son violan la intimidad de los vecinos.

El alto tribunal confirmó además que la instalación de la vivienda "está en un edificio encuadrado, en un recinto cerrado en el que existen otros dos edificios y dotado de un servicio de conserjería".

En la sentencia, la Sala de lo Civil desestima el recurso de casación interpuesto por una pareja a la que se obligó a retirar la mirilla electrónica al considerar que su presencia constituía una “intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad de los demandantes”, en este caso los vecinos de la puerta de en frente.