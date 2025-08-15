Sorteos

Sorteo Euromillones del viernes 15 de agosto de 2025

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 15 de agosto de 2025.

Sorteo Euromillones del viernes 15 de agosto de 2025.

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 15 de agosto de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 13, 30, 35, 36 y 40 y las estrellas 02 y 06.

El código del Millón ha sido el SDV75791.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
  2. Calor intenso y lluvia: el aviso del Meteocat para Catalunya
  3. Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
  4. Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
  5. Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
  6. Este es el mamífero más pequeño del mundo, y vive en España
  7. La ETT que contrató al temporero fallecido en Alcarràs dice que fue un 'accidente laboral' por 'golpe de calor
  8. El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo

El incendio de Chandrexa es ya es el más grande de la historia de Galicia

El incendio de Chandrexa es ya es el más grande de la historia de Galicia

Sorteo Euromillones del viernes 15 de agosto de 2025

Sorteo Euromillones del viernes 15 de agosto de 2025

Sorteo Bonoloto del viernes 15 de agosto de 2025

Sorteo Bonoloto del viernes 15 de agosto de 2025

Arden casas, una fábrica y un punto limpio y desalojan un geriátrico en la comarca ourensana de Valdeorras

Arden casas, una fábrica y un punto limpio y desalojan un geriátrico en la comarca ourensana de Valdeorras

Exilio climático en el centro comercial: "Entran aquí como si llegaran del desierto, no de Barcelona"

Exilio climático en el centro comercial: "Entran aquí como si llegaran del desierto, no de Barcelona"

Los vecinos en alerta por el incendio de Puercas: reactivaciones en Valer y Riofrío de Aliste

Los vecinos en alerta por el incendio de Puercas: reactivaciones en Valer y Riofrío de Aliste

Directo | Catalunya supera claramente los 40 grados y llega a los 42,6 en Vinebre

Directo | Catalunya supera claramente los 40 grados y llega a los 42,6 en Vinebre

Muere un hombre de 43 años tras pasar tres días en la UCI por un golpe de calor en Alicante

Muere un hombre de 43 años tras pasar tres días en la UCI por un golpe de calor en Alicante