De exilio climático en el centro comercial: "Entran aquí como si llegaran del desierto, no de Barcelona"

Cuando la ola de calor asfixia Barcelona y la ciudad se convierte en un horno a cielo abierto, se activan una serie de movimientos invisibles, una suerte de 'migraciones de la climatización'. Por toda la ciudad se percibe la lucha contra el calor: calles vacías a mediodía, gente buscando sombras o climatizadores, y ventiladores girando sin tregua. Con la piel pegajosa y la ropa empapada, desde vecinos hasta turistas van en busca de cualquier rincón que prometa alivio. Mercados, bibliotecas y centros comerciales se erigen entre los más buscados. Cada uno con sus propias geografías.

El mercado: un oasis para jubilados

"Vengo aquí cada día a refrescarme porque en la calle hay momentos en que no se puede estar, es insoportable, hace demasiado calor", relata Emilio Fermín, de 75 años, sentado en un banco del interior del Mercat del Ninot. Su residencia se encuentra justo al lado, así que cada mañana a las diez llega a este refugio climático, donde muchas otras personas, sobre todo jubilados, buscan pasar un rato al fresco: "Cuando entras te da una sensación de tranquilidad y de alivio que se agradece. La gente mayor notamos mucho más la temperatura: si los jóvenes ya lo pasan mal ahora, que imaginen cuando tengan mi edad", comenta Joana López, de 77 años. Está sentada junto a su hermano Jose (80 años) y su cuñada, también usuarios diarios de este espacio. Comentan que aquí están "fresquitos" sin necesidad de que el aire esté muy fuerte porque, si no, insisten, notan demasiado el contraste cuando salen. Para muchas personas mayores, estos espacios no solo alivian el calor, sino que ofrecen un lugar para socializar.

El Mercat del Ninot se convierte en refugio climático del vecindario, sobre todo el mayor. / Jordi Cotrina / EPC

Pilar Pascual, de 64 años, es técnica sociosanitaria del SAD, y coincide en la importancia de estos refugios: “Muchos de mis usuarios no tienen aire acondicionado y sufren mucho el calor acumulativo. Para las personas mayores, incluso un ventilador a veces no es suficiente, y espacios como estos les ayudan a refrescarse, a hidratarse y a mantener la cabeza clara, porque con tanto calor se nubla el pensamiento y se acentúa la irritabilidad”.

Los trabajadores del mercado describen este espacio como "un oasis" y destacan que la frase más típica que escuchan constantemente es: "Ay, qué bien se está!". Yeray Amorín, de 31 años, trabaja en una cafetería del establecimiento y comenta que, estos días de tanto calor, entra más gente de lo habitual a partir de las once o las doce: "Entran como si estuvieran en el desierto y piden agua, cerveza, café con hielo o cualquier bebida refrescante". El perfil es, sobre todo, gente mayor que viene a hacer la compra y aprovecha para desayunar algo y quedarse todo el rato posible para descansar del calor. "Aquí dentro se está muy bien, demasiado bien, y al salir lo notas como un bofetón de calor".

Bibliotecas: alivio en familia

En la biblioteca Agustí Centelles, las familias encuentran un refugio ante el calor. Roser Orquin, de 49 años, y sus hijos alternan piscina y biblioteca para combatir la falta de aire acondicionado en casa. “Cuando entramos estamos más frescos y, al salir, el cuerpo tarda un rato en volver a notar el calor”, dice Roser. Los niños, Aram (12) y Dídac (10), aprecian la tranquilidad del espacio: “Aquí puedo descansar del ruido y del calor”, explican. Más allá del frescor, su madre también destaca la importancia de estos lugares para socializar y mantener cierta rutina.

Roser, junto a sus hijos, Dídac y Aram, en la biblioteca Teresa Pàmies de Barcelona. / Jordi Cotrina / EPC

Beatriz Socorro, madre de un Hugo (2 años), coincide en la función social de estos refugios y destaca el valor educativo: “Venimos a la biblioteca a refrescarnos y a que mi hijo se entretenga con libros y se vaya acostumbrando. Venimos los dos solos, con el padre, los abuelos, a veces los amigos... Nos sirve para refrescarnos y para socializar también". Para ella, espacios como este son una válvula de escape del sofocante verano urbano, especialmente cuando no hay playa ni piscina cerca, y destaca lo importante que es que sean gratuitos.

Beatriz y su hijo, Hugo, en la biblioteca Teresa Pàmies de Barcelona. / Jordi Cotrina / EPC

Centros comerciales: ocio y aire para todos

En los centros comerciales, turistas y familias también encuentran refugio para un calor que no da tregua. Sophia Akunzada, austriaca de 38 años, confiesa: “La humedad y el calor hacen imposible caminar por la ciudad, así que venimos a refrescarnos. De los 6 días que hemos estado en Barcelona, cuatro nos los hemos pasado en centros comerciales”. Para ella y su familia, buscar lugares con aire acondicionado es una necesidad frente a temperaturas que, combinadas con una humedad a la que no están acostumbrados, hacen que salir a la calle sea casi imposible: "Fuera es como el infierno, no hay viento y hay veces que no podemos ni respirar".

Paiman, junto a su mujer, Sophia, y su hija, Lina, en Gran Vía 2 de L'Hospitalet. / Jordi Cotrina / EPC

Guillem Bial, de 38 años, ha venido con su mujer, Núria, y sus hijos, Jordi (4) y Mariona (8), a pasar la mañana a Gran Via 2, un espacio que les permite adaptar sus rutinas de ocio y deporte sin sufrir el calor extremo. Por la mañana han ido a la bolera y luego han aprovechado para disfrutar de la zona infantil de juegos del centro. Guillem explica que con este calor es imposible hacer actividades al aire libre: “Mis hijos son muy movidos, ella juega a fútbol, él va en bicicleta… y con esta temperatura se irritan antes”. Añade que incluso descansar por la noche se complica, y que estos días de calor intenso son agotadores: “El verano es para disfrutar y hacer actividades, pero con tanto calor solo podemos aprovecharlo en remojo”.