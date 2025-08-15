Ránking de Shanghái: la UB se afianza entre las 200 mejores universidades del mundo y encabeza el podio español

El prestigioso ránking anual de Shanghái –que clasifica a las universidades de todo el mundo en función de su producción científica– vuelve a situar una vez más a la Universitat de Barcelona (UB) como la primera de toda España, una posición que ya le otorgó el pasado junio otro ránking académico, el QS World University. En la escala internacional de Shanghái, la UB logra otro importante hito: situarse entre las 200 mejores del mundo, la única de toda España. La clasificación internacional está coronada, un año más (y ya van 23), por Harvard. EEUU es, de hecho, el país con más centros en las primeras posiciones, aunque China sigue empujando con fuerza.

La UB, la de València, la UAB, la Autónoma de Madrid, la Complutense, la UPB, la de Granada y la del País Vasco son los ocho mejores campus de España

Publicado esta mañana en todo el mundo, el listado concede a la UB un noble puesto en la horquilla 150-200. Hace dos años, bajó a la categoría 200-300, pero en la edición de 2024 subió de peldaño y este año se ha mantenido. La Universitat de València se sitúa como la segunda mejor de España, mientras que a nivel internacional se ubica en la horquilla 200-300. Un escalón más abajo (300-400) se sitúan la Autònoma de Barcelona (UAB), la Autónoma de Madrid (UAM), la Complutense de Madrid, la Pompeu Fabra (UPB), la de Granada y la del País Vasco (UPV). Todas ellas -públicas- conforman el listado de los ocho mejores centros de educación superior España.

La Rovira i Virgili se sitúa entre las posiciones 15 y 19 de España (600-700 del listado internacional) mientras que la Politécnica de Catalunya está entre las 20 y 25 mejores de España (700-800 del mundo). En puestos más alejados están Lleida (26-29 de España) y Girona (30-36). Ambas, en todo caso, consiguen entrar en el 'top 1000' de Shanghái.

Producción científica

El ránking académico de universidades del mundo (ARWU), conocido como ránking de Shanghái por el nombre de la consultora que lo realiza, analiza cada año 2.500 campus de todo el mundo y selecciona los mil primeros. La puntuación obtenida responde, básicamente, a la investigación que se realiza en los centros, la actividad más importante de cualquier facultad junto con la enseñanza y la actividad puramente académica. Los técnicos que elaboran la clasificación tienen en cuenta desde algo tan prácticamente inalcanzable como el número de docentes y antiguos alumnos con premio Nobel o medalla Fields, así como la cantidad de investigadores citados en estudios o el número de artículos publicados en prestigiosas revistas como 'Science' y 'Nature'.

Harvard se consagra como el mejor campus del mundo, un podio del que no se baja desde hace 23 años y en el que se mantiene este año a pesar del acoso de Trump

Harvard

Una vez más, la universidad privada estadounidense Harvard se consagra como el mejor campus del mundo, un podio del que no se baja desde hace 23 años y en el que se mantiene este año a pesar del acoso del presidente Trump. El controvertido mandatario no solo pretende vetar el campus a los estudiantes extranjeros (gran fuente de financiación para las arcas académicas) sino que además quiere congelar una partida de 2.600 millones de dólares con el argumento de que la universidad tolera el antisemitismo en su campus.

Tras Harvard, se sitúan otros dos centros privados: Stanford y el MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts). Con un total de 37 campus en el 'top 100', EEUU es el país que sale mejor parado en el listado, a pesar de que China mantienen una sólida presencia, con 222 universidades clasificadas entre las 1000 mejores (frente a las 183 de EEUU). Sin embargo, EEUU guarda una ventaja significativa en el 'top 100' dado que sus 37 campus superan ampliamente a los de China (13, con Tsinghua y Pekín a la cabeza) y Reino Unido (8). Tras Harvard, Stanford y el MIT, la británica Cambridge ocupa la cuarta posición mundial, seguida de Berkeley, Oxford, Princeton, Columbia, Caltech (California) y Chicago.

Empuje de China

“China va a ejercer un efecto distorsionador importante porque como país se ha marcado el objetivo de ubicar a 50 de sus universidades entre las 100 mejores del mundo, y probablemente lo logre”, vaticina Carles Ramió, catedrático de la UPF y autor de 'La privatización de la universidad' (editorial Catarata), un manual imprescindible para entender el actual panorama de la educación superior nacional e internacional. La universidad de Hong Kong, de hecho, avanza posiciones y consigue entrar por primera vez en el 'top 100', un logro que comparte la de Estocolmo. El campus chino consigue el número 99 y el sueco, el 100.

"La mayoría de las universidades que están en el top mundial son privadas y poseen características fuera del alcance de las españolas, como su capacidad financiera" — Carles Ramió, catedrático

Ramió asegura que el hecho de que España no tenga ningún campus en el 'top 100' mundial no cuestiona la calidad de las universidades sino que responde a otros criterios. Las facultades que están en las posiciones más nobles –con claro dominio de los países anglosajones– poseen seis características fuera del alcance de las españolas. “La mayoría son privadas con una capacidad financiera que multiplica por 20 a las españolas. Las escasas universidades públicas que están presentes entre las mejores reciben una extraordinaria financiación pública adicional que multiplica por ocho los recursos de las españolas. Estas mismas universidades públicas suelen presentar un modelo híbrido de gestión público-privada que les dota de una gran flexibilidad para poder ser dinámicas y competitivas”, explica el catedrático, quien insiste en que los centros de educación superior de primer nivel siguen un modelo profesional y meritocrático, y no político y asambleario, como, en su opinión, sucede en el caso español, donde se suma la "asfixia financiera pública" a raíz de la crisis económica de 2008.

Europa

En Europa, la Universidad París-Saclay (que ocupa la posición 13ª a nivel internacional) se mantiene como la mejor del contienente, seguida de la ETH de Zúrich (puesto 22 internacional). Entre las universidades asiáticas, la de Tsinghua (18) asciende cuatro puestos y consolida su estatus como la mejor de Asia. La Universidad de Melbourne (posición 38) lidera el ránking de universidades de Oceanía, algo que lleva haciendo 15 años consecutivos.

Alemania mantiene cuatro universidades en el 'top 100' de Shanghái: la de Múnich (42), la Técnica de Múnich (45º), la de Heidelberg (51) y la de Bonn (68). Alemania cuenta ahora con 35 universidades en el ‘top 500’ del ránking y 51 en el ‘top 1000’.

Las universidades francesas, mientras, muestran este año una mayor competitividad dado que tienen 27 universidades clasificadas entre las mil mejores y 18 de ellas entran en el 'top 500'. Paris-Saclay (13), PSL (34), Sorbona (43) y Paris Cité (60) se mentienen en el 'top 100'.