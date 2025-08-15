Así puedes evitar las estafas más comunes del verano: hoteles, apartamentos y viajes

El verano es la época perfecta para desconectar, viajar y disfrutar de unas merecidas vacaciones. Sin embargo, también es el momento en el que aumentan las estafas de viajes en verano, ya que los delincuentes aprovechan el aumento de las reservas, el uso de plataformas online y la relajación propia del periodo vacacional. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), este tipo de fraudes están en auge y requieren máxima precaución por parte de los viajeros.

Entre las estafas de viajes en verano más frecuentes se encuentran el 'phishing' y el 'smishing'. El 'phishing' consiste en el envío de correos electrónicos fraudulentos que simulan ser de empresas legítimas, mientras que el 'smishing' utiliza mensajes de texto para engañar al usuario. En ambos casos, el objetivo es robar datos personales, credenciales bancarias o inducir a pagos no autorizados.

AirBnb, Booking y DGT

La OCU ha detectado un patrón en estos fraudes, que suelen aprovechar marcas reconocidas para ganar credibilidad. Uno de los ejemplos más habituales es el falso cupón descuento de Airbnb, que llega por correo o redes sociales y promete importantes rebajas en alojamientos. Otro engaño común es la supuesta confirmación de datos de reserva de Booking, que en realidad es un intento de obtener datos bancarios. Incluso la Dirección General de Tráfico (DGT) ha sido suplantada para enviar falsas notificaciones de multas pendientes de pago, especialmente dirigidas a personas que planean viajar por carretera.

Para evitar caer en las estafas de viajes en verano, la OCU recomienda no acceder nunca a enlaces recibidos por mensajes o correos sospechosos, aunque parezcan legítimos. Es más seguro entrar directamente en la web oficial de la empresa para confirmar cualquier información. Además, conviene desconfiar de ofertas demasiado atractivas, ya que suelen ser el gancho perfecto para estos fraudes.

Cómo actuar si has caído en una estafa

Si a pesar de las precauciones has caído en la trampa, la OCU aconseja actuar de inmediato. El primer paso es comunicar a la entidad bancaria que se ha realizado una operación de pago no autorizada, de modo que puedan bloquear la cuenta o la tarjeta y evitar más cargos. Después, es importante presentar una denuncia en la Policía o en la Guardia Civil, aportando toda la información y pruebas disponibles. Por último, hay que reclamar a la entidad financiera el reembolso de los importes defraudados.

Un aspecto fundamental que recuerda la OCU es que ningún pago realizado bajo engaño puede considerarse autorizado. Por lo tanto, el banco tiene la obligación de devolver el dinero, salvo que pueda demostrar que hubo negligencia grave por parte del cliente. Esta protección es clave para las víctimas de estafas de viajes en verano, que a menudo temen no poder recuperar su dinero.