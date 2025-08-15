Sucesos
Protecció Civil pone en alerta el plan Infocat por riesgo de incendio en Terres de l'Ebre, Ponent y el Empordà
Se han registrado valores elevados de ozono que pueden afectar a la población vulnerable en el Camp de Tarragona
¿Quiénes son los presuntos autores de los incendios forestales en España? 30 detenidos desde junio
La Agencia Catalana de Noticias (ACN) es una agencia de noticias catalana de carácter público y multimedia, que se fundó en 1999 y cubre informativamente Cataluña, así como otros territorios de habla catalana, y también ofrece información de aquello que afecta directamente a Cataluña pero que pasa en otros centros de decisión, como Bruselas, Londres y Madrid.
Protecció Civil ha puesto en alerta el plan Infocat por riesgo de incendio en los próximos días por las altas temperaturas, la baja humedad y el viento del norte, que se prevé que sople no demasiado fuerte. La previsión es que el riesgo sea especialmente elevado el sábado y sobre todo el domingo en Terres de l'Ebre, Ponent y el Alt Empordà.
El calor de los próximos días también ha hecho que el Servicio Meteorológico de Catalunya haya emitido un aviso por calor nocturno intenso, que afectará esta madrugada al litoral central y el litoral y prelitoral norte, y de cara a la del domingo en todo el litoral y el prelitoral. Paralelamente, también se han registrado valores elevados de ozono que pueden afectar a la población vulnerable en el Camp de Tarragona, por lo que se recomienda evitar esfuerzos innecesarios en el exterior y actividades en horas de máxima exposición.
Los Agentes Rurales han señalado que el pla Alfa por peligro muy alto de incendio está activo en 68 municipios de Baix Camp, Baix Ebre, Garrigues, Noguera, Priorat, Ribera d'Ebre, Segrià y Terra d'Alta. Por eso recuerdan que está totalmente prohibido encender fuego a menos de 500 metros de terreno forestal.
