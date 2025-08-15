La perra policía de Girona detecta a una persona con 100 gramos de hachís

La perra de la Policía Municipal de Girona, Laika, ha descubierto esta mañana a una persona que escondía 100,11 gramos de hachís y 41,70 de cocaína. Los hechos ocurrieron en la estación de autobuses, ubicada en el subsuelo del parque Central y, aparte, la policía también sustrajo 285 euros al individuo.

En una publicación en las redes sociales la Policía Municipal ha detallado que "la Laika nunca falla". También que gracias "a su olfato" y al "trabajo" de los agentes "esta droga no llegará a las calles de Girona".

No es la primera vez

Laika es una perra de raza pastor malinoise que trabaja en el cuerpo de la Policía Municipal desde junio del año 2020. Ya desde el principio, el objetivo era que trabajara en tareas de prevención de delitos y de búsqueda de sustancias estupefacientes y para apoyar a los agentes de proximidad de los diversos sectores de la ciudad.

De hecho, no es la primera vez que Laika o algún otro animal de la Unidad Canina descubren a personas llevando droga en la zona de la estación de autobuses. Los perros, junto a agentes, hacen a menudo rondas por la estación de autocares, de tren o en otros puntos con gran movilidad para detectar la presencia de estupefacientes.