Operación salida 15 de agosto, en directo: última hora del tráfico, carreteras cortadas por los incendios y la huelga de aeropuertos

La DGT pone en marcha este jueves a las 15 horas una nueva Operación Especial con motivo del puente del 15 de agosto que se prolongará hasta las 24 horas del próximo domingo 17.

En estos 4 días, Tráfico prevé que se produzcan 7.040.000 movimientos. Además de los desplazamientos de salida y retorno por el cambio de quincena se unirán a los que se realicen a poblaciones del litoral y playas o zonas de segunda residencia por tratarse de unos días de ocio y descanso. En estos momentos, muchas carreteras de España se encuentran cortadas por los diferentes incendios de los últimos días que azotan la Península

A todo ello, hay que sumar la huelga de aeropuertos anunciada también para este puente de agosto

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para informar de la última hora del tráfico en Catalunya y resto de España y la huelga en los aeropuertos

Los aeropuertos españoles vivirán un puente de agosto con protestas Las reuniones entre las empresas de 'handling' y los trabajadores no han logrado acercar lo suficiente las posiciones y los pasajeros de aerolíneas como Ryanair, Easyjet, Wizz Air o Emirates, entre otros, pueden sufrir afectaciones en sus vuelos a partir del viernes 15 de agosto.

Indicaciones para camiones Tráfico ha hecho recomendaciones además sobre la AP-4, donde Tráfico habilitará un arcén dinámico durante la tarde de este jueves y la mañana del viernes para descongestionar la conexión por autopista entre Sevilla y Cádiz y pide que los camiones intenten evitar si es posible la circulación en sentido creciente entre Dos Hermanas (Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz). Durante este puente, radares (fijos y móviles), cámaras, furgonetas camufladas y helicópteros y drones vigilarán desde el aire todo tipo de vías, y se instalarán carriles adicionales y reversibles en las zonas con mayor afluencia de conductores.

Operación especial por el puente de agosto Durante toda la operación especial del puente, en la que se producirán 7 millones de desplazamientos, Tráfico intensificará los controles de velocidad y alcoholemia durante un fin de semana que coincide con muchas fiestas patronales, por lo que pide a los conductores especial precaución en los trayectos cortos por las carreteras convencionales. Y aconseja estar permanente informados para evitar carreteras cortadas u otras zonas que puedan estar afectadas por el fuego.

Reabre la N-525 en Zamora tras permanecer cortada por los entre Zamora y Ourense La autovía A-52, que llegó a embolsar a miles de vehículos entre Zamora y Ourense, ha vuelto a reabrir al tráfico minutos antes de las ocho de la tarde y en ambos sentidos de la marcha, según la Guardia Civil de Ourense y la Subdelegación del Gobierno en Zamora. También ha reabierto al tráfico, en este caso poco después de las nueve de la noche, la carretera N-525, que ha permanecido cortada a la altura del punto kilométrico 86, en la provincia de Zamora. La circulación se vio interrumpida esta tarde por los incendios forestales que afectan a la provincia de Ourense y que también llegan a la de Zamora. La situación llegó a afectar a más de mil vehículos. Además de la A-52, también se produjeron cortes en la N-525, en plena Operación Salida por el puente del 15 de agosto, lo que llena las carreteras en estas jornadas. El corte al tráfico de la A-52 y la N-525 llevó a embolsar los vehículos que circulan por esas carreteras, que son las principales vías de comunicación entre Vigo y las Rías Baixas con Madrid.

Precaución en la carretera por los incendios La Dirección General de Tráfico ha pedido a la ciudadanía que evite circular por las zonas afectadas por los incendios y sus entornos en las provincias de Palencia, León, Cáceres, Zamora, Salamanca, Badajoz y Huelva.

El fuego dificulta el acceso a Galicia en la operación salida del puente de agosto Los incendios que recorren la península y que se recrudecen en el noroeste peninsular han provocado la suspensión este jueves de la alta velocidad entre Madrid y Galicia, con cortes recurrentes en la A-52 y la N-525, principales vías de entrada y de salida a las Rias Baixas desde el centro peninsular. La Dirección General de Tráfico ha informado de que 15 carreteras secundarias se encuentran cortadas como consecuencia del fuego y ha pedido a la ciudadanía que evite circular por las zonas afectadas por los incendios y sus entornos en las provincias de Palencia, León, Cáceres, Zamora, Salamanca, Badajoz y Huelva. Durante la jornada, los cortes más importantes se han dado en la A-52 y la N-525, como muestra que el área de embolsamiento de vehículos de Puebla de Sanabria (Zamora) se ha llenado en apenas hora y media. Un millar de vehículos quedaron embolsados. Por esta situación y ante la "inestabilidad y los cortes continuos" de ambas vías, la Delegación del Gobierno en Galicia ha recomendado a los conductores acceder a esta comunidad autónoma, Galicia, por la autovía A-6 (Madrid-A Coruña), en lugar de la A-52 (Zamora-Pontevedra).

Transporte alternativo Renfe ha explicado que, a pesar de estos cortes, ha facilitado durante este jueves el desplazamiento entre los dos puntos a más de 5.000 viajeros. Durante la jornada la compañía ha puesto en marcha un plan de transporte alternativo con autobuses para los viajeros de los cinco trenes afectados y que estaban en marcha cuando se ha producido la suspensión definitiva del servicio. Renfe ha asegurado estar disponible para restablecer la circulación en cuanto las autoridades competentes den su visto bueno y la infraestructura esté preparada.

La alta velocidad entre Madrid y Galicia queda suspendida "hasta nuevo aviso" La circulación de la alta velocidad entre Madrid y Galicia queda suspendida "hasta que las autoridades competentes" permitan su reanudación, según han informado Renfe y Adif en un comunicado conjunto en el que aseguran que la línea ferroviaria estará suspendida "hasta nuevo aviso". El gestor ferroviario, Adif, ha señalado que no permitirá el acceso a la red hasta que la dirección de la extinción de los incendios que se registran principalmente en Zamora y Ourense no autoricen el paso de trenes "con plenas garantías de seguridad". Adif ha incidido en que seguirá con sus labores de revisión y reconocimiento de la infraestructura ferroviaria para que, cuando las autoridades competentes en emergencias autoricen el restablecimiento de la circulación, las vías estén preparadas para retomar el servicio lo más pronto posible.

Restablecida la circulación de las líneas R13 y R14 entre Artesa de Lleida y Juneda Protecció Civil ha decretado el fin de la prealerta #FERROCAT y ha restablecido la circulación de las líneas R13 y R14 entre Artesa de Lleida y Juneda. Los bombers han apagado el incendio que se había declarado en la zona