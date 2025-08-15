En Directo

Operación salida 15 de agosto, en directo: última hora del tráfico, carreteras cortadas por los incendios y la huelga de aeropuertos

Calendario laboral 2025: ¿Dónde es festivo este 15 de agosto?

Pantallas en el aeropuerto de Madrid-Barajas y carreteras a la salida de Barcelona

Pantallas en el aeropuerto de Madrid-Barajas y carreteras a la salida de Barcelona / EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS / MANU MITRU

La DGT pone en marcha este jueves a las 15 horas una nueva Operación Especial con motivo del puente del 15 de agosto que se prolongará hasta las 24 horas del próximo domingo 17.

En estos 4 días, Tráfico prevé que se produzcan 7.040.000 movimientos. Además de los desplazamientos de salida y retorno por el cambio de quincena se unirán a los que se realicen a poblaciones del litoral y playas o zonas de segunda residencia por tratarse de unos días de ocio y descanso. En estos momentos, muchas carreteras de España se encuentran cortadas por los diferentes incendios de los últimos días que azotan la Península

A todo ello, hay que sumar la huelga de aeropuertos anunciada también para este puente de agosto

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para informar de la última hora del tráfico en Catalunya y resto de España y la huelga en los aeropuertos

