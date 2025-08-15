En Directo

Subida de temperaturas

Ola de calor en Catalunya y resto de España hoy, en directo: activada la alerta en Barcelona por calor extremo y última hora de Aemet y Meteocat

La ola de calor azota este lunes a Barcelona

La ola de calor azota este lunes a Barcelona

Vecinos del barrio de Gràcia se preparan para su fiesta mayor buscando resguardarse del sol este lunes. Catalunya vive hoy el pico de la ola de calor que afecta a la Península. / MANU MITRU

Valentina Raffio

Valentina Raffio

Tras el pico de calor que se vivió a principios de semana, las temperaturas vuelven a subir en esta segunda mitad de la semana, que también registrará contrastres acentuados entre los distintos territorios. Mientras Barcelona activa la alerta por calor intenso durante el día y declara la emergencia por noches tórridas, Protecció Civil ha activado la alerta por riesgo de inundaciones en el Pirineo y Prepirineo.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar la situación meteorológica.

