En Directo
Subida de temperaturas
Ola de calor en Catalunya y resto de España hoy, en directo: activada la alerta en Barcelona por calor extremo y última hora de Aemet y Meteocat
Valentina RaffioValentina Raffio
Periodista experta en ciencia y medio ambiente. Graduada en periodismo por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y con máster en Historia de la Ciencia por la Universitat de Barcelona (UB) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Desde 2018, encargada de seguir la actualidad científica y medioambiental para El Periódico. Entre sus especialidades destacan los temas relacionados con crisis climática y la cobertura de cumbres del clima.
Tras el pico de calor que se vivió a principios de semana, las temperaturas vuelven a subir en esta segunda mitad de la semana, que también registrará contrastres acentuados entre los distintos territorios. Mientras Barcelona activa la alerta por calor intenso durante el día y declara la emergencia por noches tórridas, Protecció Civil ha activado la alerta por riesgo de inundaciones en el Pirineo y Prepirineo.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar la situación meteorológica.
Por comarcas
Estarán en peligro alto las comarcas del Alt Camp (Tarragona), Alt Penedès (Barcelona), Baix Camp (Tarragona), Baix Ebre (Tarragona), Baix Llobregat (Barcelona), Garrigues (Lleida), Montsià (Tarragona), Pla d'Urgell (Lleida), Priorat (Tarragona), Ribera d'Ebre (Tarragona), Segrià (Lleida), Terra Alta (Tarragona) y Vallès Occidental (Barcelona). Desde Protecció Civil piden a los ayuntamientos que garanticen lugares frescos o salas con aire acondicionado siempre que sea necesario y que vigilen especialmente a personas mayores de 75 años sin familia o recursos, personas con discapacidad o problemas de movilidad, que tengan que realizar actividades físicas --como laborales-- y con enfermedades crónicas.
Protecció Civil eleva el nivel de peligro por calor en casi todas las comarcas catalanas el viernes
Protecció Civil de la Generalitat ha actualizado este jueves la alerta del pla Procicat por calor intenso siguiendo las recomendaciones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) y ha anunciado que eleva el peligro en la mayoría de comarcas catalanas el viernes, ha informado en un comunicado. A las comarcas del litoral barcelonés y gerundense se suman, en el periodo de las 14.00 horas a las 20.00 horas, algunas comarcas de Ponent, en Lleida, y se prevé que estarán en peligro alto las comarcas del Baix Ebre, Montsià y Ribera d'Ebre (Tarragona). El sábado se mantiene la previsión en las mismas comarcas y un nivel de peligro alto en el Baix Ebre, Montsià i Ribera d'Ebre. El domingo se espera el pico de la ola de calor, con afectación en casi todo el territorio, con excepción de las comarcas del Pirineo y Prepirineo Oriental.
Alerta por calor
Protección Civil ha activado la alerta del plan Procicat por calor intenso a partir de este jueves y que el viernes y el sábado se extenderá casi a toda Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) prevé que el aviso por calor intenso se alargue hasta el sábado por la noche, sobre todo a partir del viernes, cuando las comarcas más afectadas serán la Ribera d'Ebre, Baix Ebre y Montsià, en las Terres de l'Ebre. El calor intenso también afectará a todo el litoral y prelitoral catalán y las comarcas del sur de Ponent. El sábado, el aviso es prácticamente generalizado. Protecció Civil pide extremar las precauciones y velar por el bienestar de las personas más vulnerables.
Algunas de las medidas que se recomiendan en estos episodios es hidratarse muy a menudo y evitar hacer deporte al aire libre en las horas de mayor calor. El Departamento de Salud también hace hincapié en el cuidado de las personas con enfermedades crónicas, niños y ancianos, que pueden no tener sensación de sed aunque se estén deshidratando. En este sentido, se recomienda visitar una vez al día, en la medida de lo posible, familiares o personas mayores que viven solas para asegurar que están bien. También pide no dejar nunca a un niño encerrado dentro del vehículo, aunque sea por poco rato. En el caso de los animales, es necesario pensar en su bienestar y sacarlos a pasear en las horas más frescas y que durante el día estén a la sombra y tengan agua al alcance.
Los Bomberos de Barcelona incrementarán "aún más" la presencia en las zonas forestales por la ola de calor
Los Bomberos de Barcelona incrementarán "aún más" su presencia en las zonas forestales para evitar incendios durante la ola de calor. Así lo anunció el alcalde accidental de Barcelona, Albert Batlle, quien hizo un llamamiento a la "responsabilidad" y recordó los numerosos fuegos que hay activos en el Estado. El jefe de los Bomberos en la capital catalana, Sebastià Massagué, ha explicado que en los últimos cinco días han tenido a diario "pequeños" incendios diarios y ha reiterado que es necesaria "precaución". En una atención a medios para explicar las medidas del Ayuntamiento en el marco de la alerta diurna por calor intenso, Batlle también ha pedido "mucha prudencia" por la noche en espacios con mucha gente, con la mirada puesta, sobre todo, en las Fiestas de Gràcia.
Hasta el lunes
Todo apunta a que la situación se alargará hasta como mínimo el lunes. Después, el calor seguirá siendo el protagonista pero, al menos por ahora, se espera que con valores menos extremos respecto a los últimos días. Si los pronósticos se confirman, la actual ola de calor que atraviesa el territorio, y que empezó el primer domingo de agosto, se alargará un total de 16 días y, por lo tanto, se coronará como la tercera más larga jamás registrada en España y, probablemente, en una de las más intensas desde que existen registros.
Fin de semana de calor en Catalunya
En Catalunya, a corto plazo se calcula que el calor empezará a apretar desde este mismo jueves en el litoral, desde el Baix Llobregat hasta el Empordà, y más adelante, entre el viernes y el sábado, se extendrá a prácticamente la totalidad del territorio, afectando con especial fuerza a la zona de Terres de l'Ebre. Ante esta situación, Meteocat ha activado varios avisos por calor nocturno en el litoral, ante noches donde se dormirá a más de 25 grados, así como varios avisos por altas temperaturas diurnas, que podrían dejar valores muy por encima de los 35 grados en gran parte del territorio y máximas que rozarán los 40.
Temperaturas "excepcionales" en el norte de la Península
Los meteorólogos afirman que en los próximos días podrían registrarse "temperaturas excepcionales" en España. Sobre todo en el norte peninsular, donde habitualmente no suelen darse registros tan elevados. En prácticamente todas las provincias españolas hay activos avisos por calor entre este jueves y el fin de semana ante máximas que volverán a situarse por encima de los 40 grados en multitud de regiones.
Vuelven a subir las temperaturas
La ola de calor todavía no ha terminado. Tras 12 días consecutivos de altas temperaturas, a partir de este jueves se espera un marcado repunte en los termómetros en prácticamente toda España y que, según apuntan los pronósticos, se mantendrá hasta como mínimo el próximo lunes. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos de nivel rojo en Asturias y el País Vasco ante una jornada donde se esperan valores por encima de los 40 en el litoral cantábrico. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado varios avisos de nivel amarillo en buena parte del litoral catalán desde este jueves hasta el sábado ante unas jornadas donde todo apunta a que se superarán los 36 grados en el litoral y se dormirá a más de 25 grados.
Alerta por inundaciones en el Pirineo
Protecció Civil ha activado la alerta por riesgo de inundaciones en el Pirineo y Prepirineo este jueves entre las dos y las ocho de la tarde. El Pla #INUNCAT responde a la posibilidad de que se supere el umbral de riesgo al caer 20 litros por metro cuadrado en solo 30 minutos.
El aviso llega después de que esta semana se hayan alcanzado temperaturas muy elevadas en esta zona. Por ejemplo, en la Seu d'Urgell se han registrado máxima de 35ºC.
Activada la alerta diurna por calor intenso y la emergencia por noches tórridas en Barcelona
La atención a la vía pública ya los colectivos más vulnerables ya funciona a pleno rendimiento en Barcelona a raíz de la activación del Plan de actuación por ola de calor de este jueves, 14 de agosto.
Los servicios municipales se mantendrán activos mientras las temperaturas no bajen y no se vuelvan a situar por debajo del umbral de alerta: por encima de 34 grados centígrados durante el día y con mínimas que no bajan de 28 grados durante la noche. Se prevé que las noches tórridas se mantengan durante los próximos días.
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
- Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- Los parques naturales de Catalunya avisan de que en otoño entrarán en un 'periodo crítico' porque perderán la mitad de la plantilla
- La ETT que contrató al temporero fallecido en Alcarràs dice que fue un 'accidente laboral' por 'golpe de calor
- Cazado a 321 km/h en una autopista de Alemania: 'Es el récord de velocidad de un radar
- Incendios, hoy en directo: última hora del fuego que ha obligado a evacuar a 2.000 personas en Tarifa