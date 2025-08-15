Ola de calor en Catalunya y resto de España hoy, en directo: activada la alerta en Barcelona por calor extremo y última hora de Aemet y Meteocat

Alerta por calor

Protección Civil ha activado la alerta del plan Procicat por calor intenso a partir de este jueves y que el viernes y el sábado se extenderá casi a toda Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) prevé que el aviso por calor intenso se alargue hasta el sábado por la noche, sobre todo a partir del viernes, cuando las comarcas más afectadas serán la Ribera d'Ebre, Baix Ebre y Montsià, en las Terres de l'Ebre. El calor intenso también afectará a todo el litoral y prelitoral catalán y las comarcas del sur de Ponent. El sábado, el aviso es prácticamente generalizado. Protecció Civil pide extremar las precauciones y velar por el bienestar de las personas más vulnerables.

Algunas de las medidas que se recomiendan en estos episodios es hidratarse muy a menudo y evitar hacer deporte al aire libre en las horas de mayor calor. El Departamento de Salud también hace hincapié en el cuidado de las personas con enfermedades crónicas, niños y ancianos, que pueden no tener sensación de sed aunque se estén deshidratando. En este sentido, se recomienda visitar una vez al día, en la medida de lo posible, familiares o personas mayores que viven solas para asegurar que están bien. También pide no dejar nunca a un niño encerrado dentro del vehículo, aunque sea por poco rato. En el caso de los animales, es necesario pensar en su bienestar y sacarlos a pasear en las horas más frescas y que durante el día estén a la sombra y tengan agua al alcance.