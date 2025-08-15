Alerta por altas temperaturas

La ola de calor deja máximas de 43 grados en Bilbao, en la antesala de un fin de semana tórrido

En Catalunya este sábado las temperaturas continuarán en ascenso, con un pico previsto por Meteocat de 44 grados el domingo

Ola de calor en Catalunya y resto de España hoy, en directo: El puente de agosto comienza con toda España inmersa en la ola de calor

Termómetro en la plaza Moyúa de Bilbao esta tarde. Numerosos puntos de Euskadi superan los 40 grados de temperatura.

Termómetro en la plaza Moyúa de Bilbao esta tarde. Numerosos puntos de Euskadi superan los 40 grados de temperatura.

Patricia Martín

Patricia Martín

Madrid
El puente de agosto ha comenzado este viernes con el mismo calor sofocante que se lleva sintiendo en los últimos días en casi toda España y con una novedad importante: también se ha visto afectado el norte y la cornisa cantábrica, que normalmente se libra de los días más sofocantes. Se trata de la 13º jornada consecutiva de la histórica ola de calor que comenzó el 3 de agosto y que la AEMET espera que dure hasta el próximo lunes cuando, al fin, los termómetros darán un alivio.

Tras el pequeño respiro que se registró el miércoles y el jueves en algunas provincias con pequeños descensos de las temperaturas debido a tormentas vespertinas y una mayor nubosidad, de nuevo el aumento de la estabilidad y la elevada insolación propia de estas fechas se ha traducido en un repunte de las temperaturas. El ascenso térmico se ha experimentado este viernes de forma "notable" o incluso "extraordinaria", según la terminología utilizada por la AEMET, en el Cantábrico, donde se han alcanzado máximas de 44 grados en Sodupe (Vizcaya) y 43 grados en Galdakao (Vizcaya) y Bilbao (en concreto en el Aeropuerto). Asimismo, se ha registrado 42º en Cillórigo de Liébana (Cantabria), Mieres (Asturias) y Orozco (Bizcaia).

Es difícil que en estas tres autonomías, donde el verano suele ser suave e incluso fresco, se recuerden picos tan altos. Por ello, la AEMET ha emitido avisos rojos por calor y la previsión de más de 40 grados de temperatura tanto en Asturias, como Cantabria y el País Vasco (sobre todo en la parte interior). Y el ascenso térmico se ha dejado notar incluso en la costa, donde se han registrado temperaturas de 34 y 35 grados, en algunos puntos de la cornisa cantábrica.

43 en Sevilla

En el resto de España, la situación no ha sido mucho mejor. En Fuentes de Andalucía, Sevilla y Morón de la Frontera (Sevilla), se han alcanzado los 43 grados, y uno menos en varios puntos de Córdoba, Sevilla y Badajoz. En Catalunya, donde el Servei Meteorològic ha lanzado un aviso, con alerta roja por altas temperaturas, que durará hasta el final del puente, con máximas previstas de 44 grados, este viernes se han registrado temperaturas entre los 42 y los 40 grados en varios municipios de Tarragona, en concreto Vinebre, Aldover, El Masroig o Torroja del Priorat y Pantà de Riba-Roja. En Barcelona, se ha registrado 34 grados en el Prat de Llobregat.

Y el calor continuará en ascenso en Catalunya el sábado y sobre todo el domingo, hasta alcanzar ese pico de peligro de 44 grados previsto por el Servei Meteorològic. En concreto, Meteocat ha puesto en peligro alto las comarcas del Alt Camp (Tarragona), Alt Penedès (Barcelona), Baix Camp (Tarragona), Baix Ebre (Tarragona), Baix Llobregat (Barcelona), Garrigues (Lleida), Montsià (Tarragona), Pla d'Urgell (Lleida), Priorat (Tarragona), Ribera d'Ebre (Tarragona), Segrià (Lleida), Terra Alta (Tarragona) y Vallès Occidental (Barcelona). Asimismo, se prevé que sea una noche tórrida, con aviso naranja, la noche del sábado al domingo, con especial incidencia en las comarcas del litoral del Barcelona y Girona.

El fin de semana

En el resto de España, este fin de semana la AEMET prevé que continúe la ola de calor y se registren temperaturas entre los 39 y 42º en los valles de los grandes ríos, depresiones del noroeste y prelitorales de Valencia. El domingo se esperan máximas de 45 grados en Córdoba y 44 en Sevilla. Eso sí, los termómetros bajarán por el norte, con lo que el pico "extraordinario" alcanzado este viernes no se prolongará en exceso en la cornisa cantábrica.

Noticias relacionadas

La buena noticia es que "el escenario más probable", según la Agencia Estatal de Meterología, es que a partir del lunes comience un "descenso térmico por el oeste, debido a la progresiva entrada de una masa de aire fresca del Atlántico y el aumento de la inestabilidad", que de por finalizada la histórica ola de calor que ha achicharrado España y provocado una importante ola de grandes incendios.

TEMAS

La ola de calor deja máximas de 43 grados en Bilbao, en la antesala de un fin de semana tórrido

