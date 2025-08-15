Los municipios catalanes con rentas bajas tienen casi un 40% más de bares con máquinas tragaperras

Catalunya contaba con algo más de 28.000 máquinas tragaperras instaladas en establecimientos de hostelería, según datos de 2024 del Departament d'Economia i Finances La oferta sigue por debajo de la que había antes de la pandemia y van disminuyendo los establecimientos donde pueden encontrarse, pero, aun así, todavía un tercio de los bares y restaurantes del país tiene al menos una de estas máquinas. Y en los municipios con rentas por debajo de la media, la oferta es un 40% superior a la de los municipios de más de 1.000 habitantes más acomodados. El médico psiquiatra especialista en adicciones Josep Maria Fàbregas confirma que la situación económica de la persona "influye mucho en la adicción" a las máquinas, y lamenta la falta de “restricciones” o controles en la hostelería.

“Las máquinas tragaperras son la tormenta perfecta” para las personas con problemas de adicción al juego, afirma Fàbregas. El psiquiatra recuerda que, a menudo, detrás del juego problemático hay conductas impulsivas e incapacidad para controlar los estímulos y el deseo. Por eso lamenta que el acceso libre en locales de restauración “es muy potente, sin restricción ni control” y que, por este motivo, “las recaídas son muy altas” entre las personas con problemas de adicción. “Pueden jugar personas que no tienen la edad o que reconocen problemas de ludopatía”, subraya el doctor.

Fàbregas dirige un centro de investigación y tratamiento de adicciones en Dosrius, desde donde explica a la ACN que la ludopatía es la principal de las adicciones conductuales que tratan. Aunque celebra que el número de establecimientos con máquinas recreativas esté a la baja, considera que “la cifra sigue siendo estratosférica”.

28.150 máquinas instaladas en 15.502 establecimientos

Los datos obtenidos por la ACN a través de una solicitud de información pública al Departamento de Economía y Finanzas cifran en 15.502 los bares y restaurantes con máquinas tragaperras en 2024, lo que representa el 33,6% de los establecimientos con licencia para tenerlas. Es decir, se puede jugar a juegos de azar con premio limitado en 1 de cada 3 de estos locales de restauración en Catalunya. Un porcentaje elevado que, no obstante, hace 10 años era mucho mayor: se podía jugar en un 44% de los establecimientos, es decir, en 19.042 locales.

En cuanto al número de máquinas, a 31 de diciembre de 2024 había registradas 28.150 máquinas instaladas (más casi 4.000 en situación de “suspensión temporal” y 168 embargadas), lo que supone unas 3.000 menos (un 10% menos) que hace una década.

Menos bares “de barrio” y más juego en línea, posibles explicaciones

Según la Asociación Nacional de Empresarios de Máquinas Recreativas de Catalunya (Andemar), la reducción de locales y de máquinas responde a una progresiva transformación del sector de la restauración, es decir, a la proliferación de establecimientos especializados (cafeterías, vinotecas, por ejemplo) en detrimento de los “bares de barrio”, donde más habitualmente se instalan este tipo de dispositivos.

Y eso que, como recuerda el presidente de la entidad, Carlos Duelo, las máquinas siguen siendo “una pieza importante dentro de la economía de estos establecimientos”. “Si no es el salario de un camarero, al menos cubre muchos de los gastos que el local tiene que afrontar”, estima el portavoz.

Tanto Duelo como Fàbregas apuntan también al auge del juego en línea, tanto entre jóvenes como en otros sectores de la sociedad, para explicar el ligero retroceso del juego presencial en locales de restauración.

Mayor incidencia en entornos con menor renta

Dos de cada tres municipios catalanes tienen algún establecimiento con al menos una máquina tragaperras. Esto son 600 municipios, de todos los tamaños y repartidos por toda la geografía catalana.

Ahora bien, una de las evidencias que muestran los datos analizados por la ACN es la correlación entre la proporción de establecimientos con tragaperras y la renta per cápita de los municipios. En general, en aquellos municipios de más de 1.000 habitantes con una renta bruta superior, hay menos proporción de bares y restaurantes con esta oferta de juego, y viceversa.

De hecho, en conjunto, los municipios de más de 1.000 habitantes con rentas por debajo de la media catalana (19.140 euros según datos de 2022) tienen 21,5 bares con máquinas tragaperras por cada 10.000 habitantes, mientras que la ratio en municipios situados por encima de la media de ingresos baja hasta 15 establecimientos, un 40% menos.

El doctor Fàbregas corrobora que la situación económica de la persona "influye mucho" en el caso de la adicción a las tragaperras, “porque el premio pesa”. El hecho de que el premio sea inmediato y proporcionalmente alto explica que en zonas más desfavorecidas la posibilidad de establecer esta relación (entre ingresos bajos y más oferta de juego) sea mucho más alta”, argumenta.

“El nombre es absolutamente acertado: tragaperras. No son máquinas para quien va con un maletín, sino para lo que queda en el fondo de la americana o del pantalón, el cambio que te dan cuando pagas una consumición”, resume el psicólogo.

“Una pequeña parte de personas puede tener adicción”

La prevalencia del juego en máquinas de azar (no solo en bares) en España entre las personas de 15 a 64 años que han jugado en los últimos 12 meses en 2024 es del 3,6% (el 7,2% en línea), según el último informe sobre trastornos conductuales del Ministerio de Sanidad. Entre quienes juegan, el juego problemático y/o adictivo afecta a uno de cada cinco (un 22%), según el mismo estudio.

Desde Andemar consideran que esta “pequeña parte de personas que pueden tener adicción” al juego presencial no requiere más restricciones en el ámbito de los establecimientos de restauración. “¿Por qué? El mercado ya está regulado y es muy maduro, las máquinas en la hostelería están bajando y esto no es por ninguna norma, sino porque el propio mercado está llevando a esta situación”, defiende el también presidente de la Confederación Española de Empresarios del Juego (COFAR) y director de relaciones institucionales de la gran empresa española del juego, CIRSA, que cotiza en bolsa desde julio de este año.

Ahora bien, Carlos Duelo añade que son “tremendamente conscientes y responsables” de su actividad, y de hecho discrepa del psicólogo Fàbregas en la idea de que no hay “control” del juego en los locales de restauración. Según explica Duelo, a los restauradores se les imparte “formación” mediante un programa estatal para explicar “las bases del juego responsable y ofrecer información para ayudar a la persona que pueda tener un problema con el juego”. “El mismo que no vende alcohol a menores es el que impide que jueguen a las máquinas, y además la relación de proximidad entre el restaurador y los clientes es suficiente para afrontar determinadas situaciones”, recalca.

“Son muchas máquinas”

Para Josep Maria Fàbregas esto es totalmente insuficiente. “Las máquinas siempre están ahí, tienen colores, músicas y diseños atractivos, y para las personas con dificultades de control, es como juntar el hambre con las ganas de comer”, reflexiona.

“150.000 máquinas en toda España (y cerca de 30.000 en Catalunya) son muchas máquinas”, reitera el doctor. “Es un estímulo muy potente, muy constante y además sin control. Porque la autorrestricción –el registro público de autoprohibición– funciona en las salas, en los casinos, incluso en internet, pero en los bares absolutamente ningún control, al contrario, parte de los beneficios de la máquina va al establecimiento, y por tanto tienen poco interés en restringir el acceso”, asegura.

Las tragaperras, el 60% de la recaudación

El juego privado sigue representando una importante fuente de ingresos para la Generalitat. Los tributos sobre el juego y el juego en línea supusieron para la administración catalana una recaudación de 233,4 millones de euros en 2024, de los cuales el 60% proviene de las máquinas recreativas de azar —sumando las instaladas en bares y restaurantes y en casinos y salas recreativas—. Tras el golpe de la pandemia, los ingresos por recaudación de tributos al juego han ido remontando, pero de momento no han alcanzado los niveles de 2019, cuando el total ascendió a 252,6 millones de euros.

Por otro lado, una prueba del auge del juego en línea en los últimos años, en detrimento de otras opciones presenciales, es que mientras el incremento de la recaudación total fue de apenas un 0,4% interanual, los ingresos por el impuesto sobre el juego en línea (en este caso, una transferencia anual del Estado) crecieron más de un 9%, y ya son la tercera fuente de ingresos, por detrás de las máquinas tragaperras y el bingo.