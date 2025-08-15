Ola de calor

Muere un hombre de 43 años tras pasar tres días en la UCI por un golpe de calor en Alicante

El afectado fue encontrado de madrugada en una plaza de la localidad de Novelda y presentaba una temperatura superior a los 42 grados

Hospital de Elda, en una imagen de archivo.

Hospital de Elda, en una imagen de archivo. / AXEL ALVAREZ

Sara Rodríguez

El ciudadano islandés de 43 años, que sufría en la madrugada del martes un grave golpe de calor en la localidad alicantina de Novelda, falleció este jueves en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Elda, donde permanecía ingresado en estado crítico, según ha podido saber el diario Información.

El hombre fue encontrado el martes alrededor de la 1:00 de la madrugada en la plaza de Santa María Magdalena por un equipo del SAMU, que comprobó que presentaba una temperatura corporal superior a los 42 grados. Los sanitarios lograron estabilizarlo y lo trasladaron de urgencia al centro hospitalario, donde ingresó con pronóstico grave.

A pesar de los esfuerzos médicos, el paciente no ha podido superar el fallo multiorgánico derivado del episodio de calor extremo. En el lugar de los hechos también intervinieron efectivos de la Policía Local de Novelda.

