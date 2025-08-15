El fuego arrasa media España: ¿A cuántas Barcelonas equivalen 116.000 hectáreas?

La ola de incendios que está asolando media España lleva más de 116.000 hectáreas quemadas. ¿A qué equivale esa medida? ¿Cuántas Barcelonas estarían incluídas?

A continuación, el gráfico explica la magnitud de la tragedia dado que hablamos de una zona enorme, algo así como un círculo que incluiría el perímetro de Barcelona, Santa Coloma, Cerdanyola, Rubí, San Cugat, Molins de Rei y Cornellà.

Azuzadas por vientos cambiantes, temperaturas extremas y una prolongada ola de calor, las llamas -que han provocado tres víctimas mortales y decenas de heridos- siguen sin dar tregua en la mitad de España. Las estimaciones apuntan a más de 115.000 hectáreas abrasadas en la última semana, con unos 38 focos activos, de los cuales 14 conllevan un altísimo nivel de riesgo. Preocupa especialmente la situación en Zamora y Galicia, que mantiene cortada su comunicación ferroviaria con Madrid. Los agentes también han cortado carreteras, algo que, en pleno puente festivo de 15 de agosto, ha hecho que unos mil de conductores estuvieran parados en la A-52.

Hasta el 3 de agosto, justo antes de los grandes incendios que están asolando estos días España, el fuego había quemado 39.155,13 hectáreas, un 9% más que en 2024, cuando, hasta esa misa fecha, ardieron 35.603,79 hectáreas. Las 39.155,13 hectáreas de 2025 son, en todo caso, un 37,1% menos que la media de los últimos diez años, donde la media fue de 62.235 hectáreas quemadas entre el 1 de enero y el 3 de agosto, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos por Europa Press. Es decir, 2025 sería el quinto año con menos hectáreas quemadas de la última década tras 2018 (14.050,78 hectáreas), 2016 (23.931,74 hectáreas), 2020 (28.552,72 hectáreas) y 2024 (35.603,79 hectáreas).