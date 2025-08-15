España en llamas
El fuego arrasa media España: ¿A cuántas Barcelonas equivalen 116.000 hectáreas?
Última hora de los incendios en España
O. P.
La ola de incendios que está asolando media España lleva más de 116.000 hectáreas quemadas. ¿A qué equivale esa medida? ¿Cuántas Barcelonas estarían incluídas?
A continuación, el gráfico explica la magnitud de la tragedia dado que hablamos de una zona enorme, algo así como un círculo que incluiría el perímetro de Barcelona, Santa Coloma, Cerdanyola, Rubí, San Cugat, Molins de Rei y Cornellà.
Azuzadas por vientos cambiantes, temperaturas extremas y una prolongada ola de calor, las llamas -que han provocado tres víctimas mortales y decenas de heridos- siguen sin dar tregua en la mitad de España. Las estimaciones apuntan a más de 115.000 hectáreas abrasadas en la última semana, con unos 38 focos activos, de los cuales 14 conllevan un altísimo nivel de riesgo. Preocupa especialmente la situación en Zamora y Galicia, que mantiene cortada su comunicación ferroviaria con Madrid. Los agentes también han cortado carreteras, algo que, en pleno puente festivo de 15 de agosto, ha hecho que unos mil de conductores estuvieran parados en la A-52.
Hasta el 3 de agosto, justo antes de los grandes incendios que están asolando estos días España, el fuego había quemado 39.155,13 hectáreas, un 9% más que en 2024, cuando, hasta esa misa fecha, ardieron 35.603,79 hectáreas. Las 39.155,13 hectáreas de 2025 son, en todo caso, un 37,1% menos que la media de los últimos diez años, donde la media fue de 62.235 hectáreas quemadas entre el 1 de enero y el 3 de agosto, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos por Europa Press. Es decir, 2025 sería el quinto año con menos hectáreas quemadas de la última década tras 2018 (14.050,78 hectáreas), 2016 (23.931,74 hectáreas), 2020 (28.552,72 hectáreas) y 2024 (35.603,79 hectáreas).
Suscríbete para seguir leyendo
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Calor intenso y lluvia: el aviso del Meteocat para Catalunya
- Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
- Este es el mamífero más pequeño del mundo, y vive en España
- La ETT que contrató al temporero fallecido en Alcarràs dice que fue un 'accidente laboral' por 'golpe de calor
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo