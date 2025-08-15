5 claves para entender el fracaso del primer tratado global frente a los plásticos: "Se ha antepuesto el dinero a nuestra la salud y a la del planeta"

Los plásticos no solo suponen un problema ambiental cuando flotan en los océanos y ahogan a los animales marinos. Estos materiales, en su mayoría derivados del petróleo, están en el aire que respiramos, en el agua que bebemos, en los alimentos que comemos y, según la ciencia, hasta se han infiltrado en nuestra sangre. Desde principios de agosto, un total de 184 países se han reunido en Ginebra dar intentar dar a luz el primer tratado global legalmente vinculante para frenar esta invasión invisible. Pero contra todo pronóstico, tras dos semanas de negociaciones, este viernes el debate ha llegado a un punto muerto y la Asamblea de Naciones Unidas ha optado por aplazar las conversaciones a futuros encuentros. El resultado ha suscitado gran descontento entre los países y, tal y como denuncian varias plataformas, "es una victoria para la industria y una derrota para el planeta".

Estas son las claves para entender por qué este acuerdo era tan importante y, sobre todo, qué desvela el fracaso de estas negociaciones sobre el estado actual de los mecanismos multilaterales y de cooperación internacional.

En marzo de 2022, durante la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de Nairobi, un total de 175 países aprobaron por unanimidad una "resolución histórica" según la cual todos los estados del globo se comprometían a desarrollar un tratado global jurídicamente vinculante" contra la contaminación por plásticos". Desde entonces, los gobiernos se han reunido un total de seis veces (en Uruguay, Francia, Kenia, Canadá, Corea del Sur y ahora en Ginebra) para intentar acordar los fundamentos de un acuerdo internacional en materia climática que, según han argumentado varias veces sus impulsores, aspiraba a ser el segundo pacto más importante desde el Acuerdo de París contra la polución. El objetivo era crear un marco regulatorio para "reducir el impacto del plástico en toda su cadena de vida", desde su producción hasta su gestión, incluyendo cuestiones tan complejas como la erradicación de los microplásticos y la reducción de compuestos químicos potencialmente peligrosos.

Durante todas las negociaciones, el debate se ha polarizado entre dos bloques. Por un lado, una coalición de más de 100 países, incluidos los miembros de la Unión Europea, estados insulares del Pacífico y varios gobiernos de América Latina y África, han defendido la necesidad de un "acuerdo ambicioso" en el que se establecieran "límites globales obligatorios" a la producción de plástico, la eliminación de plásticos de un solo uso en todo el mundo y la prohibición del uso de químicos potencialmente peligrosos en la elaboración de este material. Mientras, por otro lado, un bloque de potencias productoras de petróleo liderado por Estados Unidos, China, Arabia Saudí y Rusia ha defendido la elaboración de un tratado centrado casi exclusivamente en mejorar la gestión de residuos y el reciclaje. En ambos casos, las partes se han anclado a sus posiciones y han afirmado que no estaban dispuestas a ceder ante un acuerdo que no respetara su visión.

Tras dos semanas de tensas negociaciones, el equipo que lidera ha liderado las negociaciones de Ginebra, encabezado por el diplomático ecuatoriano Luis Vayas Valdivieso, presentó una propuesta de acuerdos tan "neutra" y "tibia" que no contentó a nadie. El texto eliminaba cualquier referencia a limitar la producción de plástico a nivel global, no mencionaba la prohibición de químicos peligrosos y reducía el tratado a recomendaciones para mejorar la gestión de residuos y el reciclaje. La propuesta ha sido definida como "inaceptable", "decepcionante" y hasta "repulsiva" por parte de gobiernos como Colombia, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, que defendían un acuerdo mucho más ambicioso. Países como Emiratos Árabes, por su parte, tampoco se han mostrado satisfechos con el resultado porque, afirman, "no recoge del todo su visión" y no está lo suficientemente "balanceado". El descontento generalizado ha acabado por frustrar la aprobación del texto.

Varias las plataformas de expertos denuncian el bloqueo que han supuesto "los petroestados" y "los lobbies del sector" en la firma de este acuerdo. Graham Forbes, portavoz de Greenpeace, afirma que "la gran mayoría de los gobiernos querían cerrar un acuerdo sólido, pero se permitió que un puñado de actores maliciosos usara el proceso para frustrar tal ambición". Tim Grabiel, abogado ambientalista de la Environmental Investigation Agency (EIA), sostiene que "los petroestados emplearon todas las tácticas sucias del manual multilateral para retrasar, engañar, titubear y destruir la posibilidad de un tratado sobre plásticos eficaz". En esta misma línea, varias entidades ecologistas denuncian que la presencia de más de 230 representantes vinculados a la industria petroquímica en esta cumbre ha distorsionado las negociaciones y, finalmente, ha conseguido "anteponer el dinero a nuestra la salud y a la del planeta".

El fracaso de esta última tanda de negociaciones para lograr un tratado global contra los plásticos evidencia la profunda debilidad de los mecanismos de cooperación internacional. Tuvalu, en representación de 14 países insulares del Pacífico, ha advertido que la falta de decisiones en esta materia "pone en riesgo a nuestra gente, cultura y ecosistemas de la amenaza existencial de la contaminación por plásticos". También ha afirmado que el fallido encuentro de Ginebra ilustra la "debilidad de los sistemas de cooperación internacional" frente a problemas tan evidentes y visibles como la contaminación. Este mensaje resuena con especial fuerza a pocos meses de la celebración de la cumbre del clima de Brasil (COP30), en la que teóricamente los países han prometido sellar el acuerdo más ambicioso hasta la fecha para reducir sus emisiones. Pero visto lo visto, no está claro si se logrará.