Crianza
César Bona, maestro de 53 años, revela la habilidad más importante para un niño: "Con eso creces también"
El galardonado profesor reflexiona sobre cómo una característica puede transformar las relaciones desde la infancia
Balma Simó
César Bona, entre los 50 mejores profesores del mundo en 2015 según 'Global Teacher Prize', comparte en el pódcast 'No somos números' cuál sería a su parecer la enseñanza más importante a transmitir a cualquier niño. "Una habilidad que me gustaría darles sería que permanecieran curiosos, porque curiosos ya son", explica Bona.
A su vez, agrega lo siguiente: "Y eso llevaría implícito que fueran humildes para saber que tienen que aprender de los demás. Y eso llevaría implícito la predisposición a aprender de todos los demás".
Aprender de todas las personas
Para el especialista en educación de 53 años, esta capacidad no se limita a una actitud puntual, sino que se extiende a cada encuentro cotidiano con otras personas fuera de su entorno. "Esta persona que conozco o acabo de conocer voy a ver qué aprendo de ella", señala Bona. Además, este simple cambio de mentalidad refuerza la convivencia y ayuda a ampliar horizontes, según el experto en enseñanza.
El respeto como reto social
El profesor considera que este camino de aprendizaje conlleva también un valor clave como escuchar y valorar otras opiniones; algo que, en su opinión, la sociedad necesita "curar" con urgencia: "Eso llevaría implícita la convivencia, llevaría implícito el respeto a las otras opiniones, que ahora es algo que tenemos que curar".
Crecer en la diversidad
Bona sentencia la declaración aceptando que la diversidad no solo enriquece a nivel colectivo, sino que también impulsa el desarrollo personal. "Rápidamente, que sean diferentes, con eso creces también", concluye el maestro que fue el top 50 mejores profesores del mundo en 2015.
