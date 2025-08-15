Ayuso sobre los incendios: "Los políticos tenemos que estar en el sitio oportuno para ser útiles"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este viernes que los políticos deben de "estar en el sitio oportuno para ser útiles" y ha añadido que, en el caso de los incendios, la prevención es "la clave".

Así lo ha señalado a los periodistas desde la Casa de la Villa, donde se han celebrado algunos de los actos por el día de la Virgen de la Paloma tras ser preguntada por las críticas de la oposición por su ausencia durante el incendio en Tres Cantos, zona que visitó este jueves. "Es el momento de prestar la ayuda necesaria como está haciendo la Comunidad de Madrid. Nuestra responsabilidad en estos incendios es poner a punto nuestros servicios de emergencia, que estén coordinados, que tengan los medios necesarios y eso es lo que hemos hecho".

Además ha querido trasladar su apoyo a los bomberos y a los distintos cuerpos de emergencias que "se están jugando la vida estos días" así como a tantos voluntarios por toda España para apagar unos incendios ya han alcanzado una cifra histórica, "terrible", que ya supera las 100.000 hectáreas quemadas y ha dejado tres víctimas mortales. "Esto es irrecuperable", es lo que ha dicho al referirse a las pérdidas humanas en estas catástrofes a la vez que transmitía todo su apoyo a las familias y al resto de afectados por la ola de incendios.

La comunidad con mayor inversión por hectárea del país

La presidenta ha destacado que Madrid es la región con mayor inversión por hectárea de todo el país: "La Comunidad Madrid cuenta con la mayor inversión en prevención por hectárea de España, con los mejores medios de los mejores medios de Europa, estamos poniendo en marcha numerosas medidas porque hay que prevenir los incendios, luego ya las cifras son distintas según las circunstancias, pero la prevención es la clave en todo ello".

"Hace ya mucho tiempo que apostamos, entre otras, por el pastoreo preventivo, lo hemos incrementado por siete los últimos 10 años con muy buenos resultados, con colaboración público privada y ya contamos con 21.000 cabezas de ganado" , ha añadido"