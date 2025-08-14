Violencia sexual
Catalunya registra 12 agresiones y abusos sexuales al día y una de cada cinco se producen en el ámbito familiar
La violencia sexual en la comunidad ha crecido un 12% en los seis primeros meses de 2025 respecto al año anterior
Bajan un 6% los delitos en Catalunya pero las violaciones se disparan: casi un 27% más
Las denuncias por violencia sexual continúan aumentando. En los seis primeros meses del 2025, se interpusieron en Catalunya 2.130 denuncias por delitos de violencia sexual, un 12% más que en el mismo periodo del año anterior. De ellas, se resolvieron 1.843 casos, con un resultado de 960 detenidos, un 12% y un 15% más, respectivamente, sobre los seis primeros meses del 2024.
El incremento supone que se producen en torno a 12 denuncias por agresiones y abusos sexuales al día en Catalunya, según el registro de los Mossos al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La tendencia es muy similar en el resto de España, donde, según los datos del Ministerio del Interior, durante el primer trimestre del año (aún no se han publicado los datos del segundo) se registraron 4.760 denuncias por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, por tanto, 13 al día. El incremento trimestral es del 3,8%.
En cualquier caso, según recalca Interior en el balance de criminalidad, "el aumento sostenido de este tipo de delitos debe ponerse, en parte, en relación con las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal frente a este tipo de hechos delictivos, que se traducen en una mayor disposición de las víctimas a denunciarlos".
Es decir, no necesariamente se están produciendo más violencia sexual que antes, sino que ahora se denuncian delitos que antes no llegaban a conocimiento de la justicia o las fuerzas de seguridad. Baste como ejemplo el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en el mundial de fútbol.
Ámbito familiar
Aun así, según los expertos, sigue habiendo un nivel importante de infradenuncia, teniendo en cuenta que buena parte de las agresiones sexuales son perpetradas en el ámbito familiar, de padres a hijas, en el seno de las parejas, de tíos a sobrinas, etcétera. De hecho, según la estadística de delitos sexuales registrados en Barcelona en los seis primeros meses, una de cada cinco se producen en el ámbito familiar, frente a un 15% que tienen lugar en bares y discotecas. Es decir, el imaginario colectivo en torno a violadores desconocidos que atacan a chicas jóvenes a la salida de las discotecas no siempre se ajusta a la realidad.
Los datos barceloneses también indican que el 40% de las agresiones sexuales denunciadas se producen en el interior de un domicilio (por un familiar o por otra persona), un 20,5% en la vía pública y un 15% en el marco del ocio nocturno. En Barcelona, las denuncias también se han incrementado en los seis primeros meses del año, en concreto un 17%; aumento que los Mossos atribuyen, parcialmente, a denuncias con latencia: es decir, a hechos denunciados ahora pero ocurridos hasta una década atrás, debido a la mayor concienciación social existente en la actualidad, espoleada por el movimiento feminista, el #Metoo o casos como el de La Manada de Pamplona.
En este contexto, el Insituto catalán de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha abierto una unidad especializada en violencias sexuales. En los seis primeros meses del año, ha atendido a 327 víctimas. El 89% son mujeres y tres de cada cuatro víctimas menores de 30 años, con un promedio de edad de 28,8 años. Un 9% de estos casos son de agresiones grupales, un porcentaje que ha aumentado en el último año puesto que en 2024 la media fue del 7,6%.
