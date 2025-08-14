Última hora de los incendios en España | Muere uno de los voluntarios que permanecía ingresado tras resultar herido en un incendio en León

Los incendios forestales provocan el corte de 13 carreteras

Un total de 13 carreteras se encuentran cortadas en España a consecuencia de los incendios forestales, según ha informado esta madrugada la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, el fuego ha provocado cortes en tres carreteras de la provincia de Cáceres: la A-66, a la altura de Casas del Monte; la CC-213, por Villar de Plasencia; y la CC-214, en Jarilla.

Otras tres vías están cortadas en Zamora: ZA-P-2433, en Puercas; ZA-P-2434, en Abejera; y ZA-902, en Losacio.

Tres más en Palencia, todas ellas en La Pernía: PP-2114, PP-2113 y PP-2116.

En León están cordadas las carreteras LE-133, en Valdeviejas; LE-125, La Bañeza; y LE-110, Castrocalbón.

Finalmente, en la provincia de Huelva sufre cortes la carretera HU-8100, en Aroche.