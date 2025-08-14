En Directo

Última hora de los incendios en España | Muere uno de los voluntarios que permanecía ingresado tras resultar herido en un incendio en León

Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país

Los fuegos se han cobrado ya la vida de dos personas

Fuego en Chandrexa de Queixa (Ourense)

Fuego en Chandrexa de Queixa (Ourense)

Fuego en Chandrexa de Queixa (Ourense) / BRAIS LORENZO / EFE / VÍDEO: UME

A. Romero

Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya dos víctimas mortales: un trabajador que falleció en una hípica de la localidad madrileña de Tres Cantos alcanzada por las llamas y un hombre que trabajaba por su cuenta en las labores de extinción de uno de los incendios que sufre la provincia de León.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

