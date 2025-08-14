En Directo
Última hora de los incendios en España | Muere uno de los voluntarios que permanecía ingresado tras resultar herido en un incendio en León
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país
Los fuegos se han cobrado ya la vida de dos personas
A. Romero
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya dos víctimas mortales: un trabajador que falleció en una hípica de la localidad madrileña de Tres Cantos alcanzada por las llamas y un hombre que trabajaba por su cuenta en las labores de extinción de uno de los incendios que sufre la provincia de León.
Muere uno de los voluntarios que permanecía ingresado tras resultar herido en un incendio en León
Uno de los voluntarios que permanecía ingresado tras resultar herido en un incendio en León ha fallecido este jueves, según ha informado el delegado del Gobeirno en Castilla y León, Nicanor Sen.
Más de 18.000 hectáreas de cultivo han ardido este año, con Cataluña y Andalucía en cabeza
La ola de incendios forestales que arrasa numerosos puntos de España se está cebando también con las tierras de cultivo; por ahora, se han declarado ya en lo que va de año 18.229 hectáreas de explotaciones calcinadas, con Cataluña y Andalucía como comunidades más afectadas. Los datos del consorcio de entidades del seguro agrario Agroseguro, facilitados a Efeagro, estiman en 2,5 millones las indemnizaciones previstas ya por estos siniestros, de los que más de un millón se corresponden a los daños en los cultivos de herbáceos en Cataluña, en concreto, por
Los medios aéreos y terrestres retoman las tareas contra el incendio en Aroche (Huelva)
El plan antiincendios de Andalucía, Infoca, volverá a incorporar esta mañana diferentes medios aéreos junto a otros por tierra para extinguir el incendio forestal declarado en la tarde de ayer en el paraje 'La Contienda' de Aroche (Huelva), en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, para tratar de estabilizarlo. De esta forma, después de que ayer se movilizaran hasta 18 medios aéreos, esta mañana se incorporarán inicialmente dos helicópteros y están preparados, además, dos aviones de carga en tierra, según ha informado el Infoca.
Renfe mantiene interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid por los incendios
Renfe ha comunicado a primera hora de la mañana de este jueves que continúa interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid debido a los incendios en la provincia de Ourense. A la vez, ha indicado que "siguen realizándose tareas de reconocimiento de la infraestructura para reanudar el servicio ferroviario", según la última actualización, publicada a las 07.30 horas en redes sociales. Renfe anunció ayer que retomaría este jueves los servicios habituales en la circulación de trenes que unen Galicia con Madrid "si el incendio está controlado".
Los incendios forestales provocan el corte de 13 carreteras
Un total de 13 carreteras se encuentran cortadas en España a consecuencia de los incendios forestales, según ha informado esta madrugada la Dirección General de Tráfico (DGT).
En concreto, el fuego ha provocado cortes en tres carreteras de la provincia de Cáceres: la A-66, a la altura de Casas del Monte; la CC-213, por Villar de Plasencia; y la CC-214, en Jarilla.
Otras tres vías están cortadas en Zamora: ZA-P-2433, en Puercas; ZA-P-2434, en Abejera; y ZA-902, en Losacio.
Tres más en Palencia, todas ellas en La Pernía: PP-2114, PP-2113 y PP-2116.
En León están cordadas las carreteras LE-133, en Valdeviejas; LE-125, La Bañeza; y LE-110, Castrocalbón.
Finalmente, en la provincia de Huelva sufre cortes la carretera HU-8100, en Aroche.
Estabilizado el incendio de Dozón-O Castro (Pontevedra), que ha quemado 400 hectáreas
El incendio forestal de Dozón-O Castro, en la provincia de Pontevedra, que hasta el momento ha afectado a una superficie de 400 hectáreas, ha sido estabilizado, según ha informado esta noche Incendios 085 de la Xunta de Galicia. En la comunidad se encuentran activos seis incendios de más de 20 hectáreas, todos ellos en Ourense: Chandrexa de Queixa-Requeixo (4.500 hectáreas), Chandrexa de Queixa-Parafita (3.000 ha), Maceda-Santiso (1.700 ha), Oímbra-A Granxa (3.100 ha), A Mezquita-A Esculqueira (3.000 ha) y Vilardevós-Vilardecervos (100 ha), según la última actualización publicada en X.
Von der Leyen muestra su solidaridad por los incendios de España
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mostró este miércoles su solidaridad con los países europeos afectados por los incendios forestales como España.
"Nuestra lucha contra los incendios forestales continúa. Nuestra flota de bomberos rescEU está trabajando en Montenegro. Estamos movilizando apoyo para Grecia, tras su solicitud de asistencia.Y los bomberos preposicionados ya están ayudando en España. Esto es solidaridad europea en acción", aseguró von der Leyen a través de la red social X.
Una veintena de bomberos neerlandeses, que habían viajado a España para observar y adquirir conocimientos y experiencia en su trabajo, han sido desplegados esta semana para ayudar a sus colegas españoles en la lucha contra varios incendios forestales activos en Ourense, en el noroeste español.
El convoy organizado para evacuar a los vecinos de Cabezabellosa está de vuelta con 19 personas
El convoy organizado para evacuar a los vecinos que quedaban en Cabezabellosa (Cáceres) ya está de vuelta con 19 personas que permanecen a salvo, ha informado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.
"Muchísimas gracias por atender a nuestro llamamiento y por vuestra compresión. Muy agradecida al dispositivo que lo ha hecho posible, así como a los medios de comunicación que están informando de la situación", ha puesto en valor Guardiola en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.
Esta evacuación de los vecinos de Cabezabellosa que aún permanecían en sus domicilios tras no atender la orden de salida la pasada madrugada por el incendio de Jarilla se ha producido tras abrirse una vía de evacuación a través de Villar de Plasencia.
Sánchez pide prudencia y responsabilidad porque sigue muy alto el riesgo por los incendios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles por la noche "prudencia y responsabilidad" porque el riesgo por los incendios forestales sigue siendo muy alto.
En la red social X, Sánchez ha publicado: "El riesgo continúa siendo muy alto: prudencia y responsabilidad. Gracias a quienes, con su esfuerzo incansable y valentía, están salvando vidas, hogares y naturaleza".
El presidente del Gobierno ha respondido así a una publicación del Ministerio de Defensa, también en X, donde se señalaba que "más de 1.000 desplegados y 2.500 en apoyo logístico y preparados para relevos".
Un convoy de emergencia rescata a 19 vecinos que habían quedado atrapados por el fuego en Cabezabellosa (Extremadura)
Un convoy de emergencia ha conseguido entrar en Cabezabellosa para rescatar a los vecinos atrapados que habían rechazado la evacuación la noche anterior. La presidenta de la Junta, María Guardiola, anunciaba a las 21.00 horas que se iba a abrir una vía de evacuación a través de Villar de Plasencia. Ha sido la propia dirigente regional la que en su red social de X ha anunciado que ese convoy "ya está de vuelta con 19 personas que permanecen a salvo. Muchísimas gracias por atender a nuestro llamamiento y por vuestra compresión. Muy agradecida al dispositivo que lo ha hecho posible, así como a los medios de comunicación que están informando de la situación", ha reiterado Guardiola.
