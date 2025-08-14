La portada de EL PERIÓDICO del 15 de agosto de 2025

Primera plana de la edición impresa
15 de agosto de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
- Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- Los parques naturales de Catalunya avisan de que en otoño entrarán en un 'periodo crítico' porque perderán la mitad de la plantilla
- La ETT que contrató al temporero fallecido en Alcarràs dice que fue un 'accidente laboral' por 'golpe de calor
- Cazado a 321 km/h en una autopista de Alemania: 'Es el récord de velocidad de un radar
- Incendios, hoy en directo: última hora del fuego que ha obligado a evacuar a 2.000 personas en Tarifa