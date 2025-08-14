En Directo
Operación salida 15 de agosto, en directo: última hora del tráfico, carreteras cortadas por los incendios y la huelga de aeropuertos
Calendario laboral 2025: ¿Dónde es festivo este 15 de agosto?
La DGT pone en marcha este jueves a las 15 horas una nueva Operación Especial con motivo del puente del 15 de agosto que se prolongará hasta las 24 horas del próximo domingo 17.
En estos 4 días, Tráfico prevé que se produzcan 7.040.000 movimientos. Además de los desplazamientos de salida y retorno por el cambio de quincena se unirán a los que se realicen a poblaciones del litoral y playas o zonas de segunda residencia por tratarse de unos días de ocio y descanso. En estos momentos, muchas carreteras de España se encuentran cortadas por los diferentes incendios de los últimos días que azotan la Península
A todo ello, hay que sumar la huelga de aeropuertos anunciada también para este puente de agosto
EL PERIÓDICO abre un hilo directo para informar de la última hora del tráfico en Catalunya y resto de España y la huelga en los aeropuertos
Renfe mantiene interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid
Renfe ha comunicado a primera hora de este jueves que continúa interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid debido a los incendios en la provincia de Ourense.
A la vez, ha indicado que "siguen realizándose tareas de reconocimiento de la infraestructura para reanudar el servicio ferroviario", según la última actualización, publicada a las 07.30 horas en redes sociales.
Avería en Rodalies a la altura de la estación de Arc de Triomf
Los trenes de las líneas R1, R3 y R4 pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido al acercarse al tramo entre las estaciones de Arc de Triomf y La Sagrera, debido a la avería de un tren. Se está trabajando para solucionarla lo antes posible.
Operación salida puente de agosto: millones de desplazamientos
La Dirección General de Tráfico prevé 7.040.000 desplazamientos de largo recorrido para el puente de este 15 de agosto, por lo que pondrá en marcha este jueves 14 a las 15.00 horas una nueva Operación Especial, que se prolongará hasta las 00.00 horas del próximo domingo 17.
