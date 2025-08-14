Catalunya activa una nueva alerta por calor intenso en una ola que repunta y se alarga hasta el lunes

Este jueves
El calor sigue sin dar tregua en España. En la 12ª jornada consecutiva de temperaturas extremas que vive el país, los termómetros han vuelto a repuntar y han dejado valores muy por encima de los 42ºC en decenas de localidades españolas. En muchos casos, el calor extremo se ha extendido hacia las zonas más afectadas por los incendios que en estos momentos azotan varios puntos de la Península Ibérica, donde los efectivos desplegados sobre el terreno han tenido que luchar contra las llamas a más de 40ºC y con rachas de viento que, en algunos casos, hasta han sobrepasado los 50 km/h. Los pronósticos apuntan a que a partir de mañana estas cifras irán a más y que de cara al fin de semana podrían volver a tocar techo. De hecho, Catalunya ha activado una alerta por calor intenso hasta el sábado. Las previsiones apuntan a que esta agónica ola de calor, con valores inéditos para agosto desde que hay registros, acabará el lunes tras sumar 16 jornadas.
La cifra más alta registrada a lo largo de este jueves se han dado en Extremadura, donde Badajoz ha registrado 43,3ºC, y Mérida, 42,2. También destacan los valores registrados en Andalucía, donde Sevilla ha llegado a los 42,4ºC, Andújar a los 42 ºC y Montoro a los 41,8ºC. En Catalunya, la máxima de la jornada ha vuelto a recaer en el municipio de Vinebre, donde se han rozado los 40 grados. En Barcelona se han registrado valores de hasta 36,5 grados, uno de los más altos de lo que llevamos de verano en el conjunto de la ciudad.
El calor que más preocupa ahora mismo es el que se superpone a las zonas afectadas por los incendios y que, según explican los especialistas, están complicando las labores de extinción de las llamas. Tanto en Ourense como en Cáceres, por ejemplo, donde se están viviendo uno de los incendios más importantes del verano, los termómetros no han bajado de los 40ºC en ningún momento de la jornada. En Zamora se han rondado los 38ºC y en León, los 35ºC, unas temperaturas consideradas extremas incluso para la época y la región. En varios de estos puntos, además, durante el día se han registrado rachas de viento de más de 20 km/h.
El calor sigue avanzando
Los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apuntan a que las temperaturas seguirán subiendo en las próximas horas y dejarán valores "excepcionales" incluso en puntos del norte peninsular como Asturias y el País Vasco, donde se han activado avisos de nivel rojo por altas temperaturas ante la perspectiva de que se podrían superar los 40 grados. En prácticamente todas las provincias españolas hay activos avisos por calor entre este jueves y el fin de semana ante máximas que volverán a situarse por encima de los 40 grados en multitud de regiones.
El Servei Meteorològic de Catalunya, por su parte, también ha activado varios avisos de nivel amarillo en buena parte del litoral catalán desde este jueves hasta el sábado. A corto plazo se calcula que el calor empezará a apretar en las próximas horas desde el Baix Llobregat hasta el Empordà y, más adelante, cara al fin de semana, se extenderá a prácticamente la totalidad del territorio, afectando con especial fuerza a la zona de Terres de l'Ebre. Ante esta situación, Meteocat ha activado varios avisos por calor nocturno en el litoral, ante noches donde se dormirá a más de 25 grados, así como varios avisos por altas temperaturas diurnas, que podrían dejar valores muy por encima de los 35 grados en gran parte del territorio y máximas que rozarán los 40.
