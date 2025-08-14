En Directo

Subida de temperaturas

Ola de calor en Catalunya y resto de España, en directo: última hora del aviso del AEMET y previsión para las próximos días

La ola de calor azota este lunes a Barcelona

La ola de calor azota este lunes a Barcelona

Vecinos del barrio de Gràcia se preparan para su fiesta mayor buscando resguardarse del sol este lunes. Catalunya vive hoy el pico de la ola de calor que afecta a la Península. / MANU MITRU

Valentina Raffio

Valentina Raffio

Catalunya vivirá este lunes el pico de la ola de calor que desde hace más de una semana se está viviendo en la Península. Las temperaturas serán especialmente extremas en el sur, especialmente en la provincia de Tarragona, y en puntos del interior, como en la zona de Lleida, donde incluso se espera que se puedan batir varios récords de temperatura. En el resto de España y parte de Europa, los valores también se disparan.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar la última hora de la ola de calor

