Incendios forestales
El incendio que afecta a León y Zamora, camino de convertirse en uno de los peores registrados en España
Las estimaciones de la superficie quemada hasta ahora en base al sistema Copernicus apuntan a que el fuego de Molezuelas ha calcinado unas 36.000 hectárea, mientras que el de Puercas, en suelo zamorano, unas 4.100
Alberto Ferreras
El gran incendio que asola las provincias de Zamora y Leónva camino de batir el triste récord de superficie quemada que la zamorana Sierra de la Culebra sufrió en el verano de 2022. Especialmente el que se inició en Molezuelas de la Carballeda, que ha avanzado veloz por los Valles, ha traspasado la frontera provincial de León y ahora se ha adentrado ya en la comarca de La Bañeza. Ese incendio, que comenzó en una zona boscosa, afectó después a monte bajo y matorral, ha cogido velocidad cuando ha entrado en terrenos de cultivo.
Los últimos mapas de situación de los satélites de Copernicus los ha analizado el profesor y experto forestal Celso Coco, que estima en una primera aproximación con los últimos datos que son más de 36.500 hectáreas la superficie afectada por este incendio, en su mayor parte en la provincia de León. De hecho, en Zamora la Delegación Territorial de la Junta ha hecho una primera estimación de unas 7.000 hectáreas en la provincia afectadas por ese incendio.
Respecto al de Puercas, la información de este experto forestal en base a los mapas de Copernicus apunta a unas 4.100 hectáreas quemadas hasta el momento.
La provincia de Zamora, por lo tanto, vuelve a estar en la picota por registrar un nuevo incendio que entra en el ranking de los más devastadores de la historia de España desde que existen registros. Hace exactamente tres años, el territorio vivió un primer fuego originado en Riofrío de Aliste que calcinó 24.000 hectáreas en apenas tres días. Aquello fue a mediados del mes de junio. Pero, un mes más tarde, otro incendio desatado en Losacio lo adelantó en superficie hasta alcanzar las 26.000 hectáreas, de acuerdo con los registros oficiales. En total, más de 50.000 hectáreas de territorio quemado en el corazón natural de una provincia que sufre una vez más por la virulencia de las llamas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
- Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- Los parques naturales de Catalunya avisan de que en otoño entrarán en un 'periodo crítico' porque perderán la mitad de la plantilla
- La ETT que contrató al temporero fallecido en Alcarràs dice que fue un 'accidente laboral' por 'golpe de calor
- Cazado a 321 km/h en una autopista de Alemania: 'Es el récord de velocidad de un radar
- Incendios, hoy en directo: última hora del fuego que ha obligado a evacuar a 2.000 personas en Tarifa