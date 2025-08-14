Incendios

Detenido tras confesar haber provocado seis incendios forestales en Málaga

Los incendios se produjeron entre los días 19 de julio y 3 de agosto y quemaron una superficie de unas 4 hectáreas

En la imagen de una cámara de seguridad se puede observar el momento en el que se iniciaba uno de los incendios

En la imagen de una cámara de seguridad se puede observar el momento en el que se iniciaba uno de los incendios / Redacción

Redacción

Málaga
La Guardia Civil ha detenido a una persona por un delito continuado de incendios forestales ocurridos en Teba, tras haber confesado haber sido el autor de seis incendios forestales ocurridos en la localidad, alguno de ellos, iniciado en zonas muy próximas a las viviendas de la población, como se observa en el vídeo que ha remitido a los medios la Benemérita en un comunicado.

En total, los agentes calculan que los incendios, que se declararon desde el día 19 de julio hasta el 3 de agosto, quemaron unas 4 hectáreas de terreno.

La investigación policial y los testimonios de varios vecinos permitieron encontrar indicios de que "una persona vecino de la localidad podría ser el presunto autor de los incendios". Los agentes confirmaron que el arrestado se encontraba en la zona donde se produjo un incendio del pasado 31 de julio.

Tras esta información, los agentes pertenecientes al puesto de la Guardia Civil de Teba le tomaron declaración al ahora detenido donde confesó haber provocado el fuego.

