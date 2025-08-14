Un centenar de personas piden justícia ante la muerte por calor de un temporero

Un centenar de personas, entre ellos muchos trabajadores temporeros de la campaña de la fruta en la comarca, se han concentrado este jueves en Lleida para denunciar la muerte de Gheorge Vranciu, el temporero de 61 años que falleció el lunes de "estrés por calor" mientras recogía fruta en un campo entre Alcarràs y Torres de Segre, en el Segrià. La protesta la han convocado una quincena de entidades sociales de Lleida, encabezadas por Fruita amb Justícia Social, bajo el lema 'Basta abusos en el campo'.

Los convocantes han insistido en calificar este caso "de asesinato" y han denunciado que es el resultado de un modelo que "antepone los beneficios a la vida de las personas". En esta protesta han participado familiares de la víctima, que pedido que se haga "justicia" y que los responsables de la muerte de Vranciu "lo paguen". "No puedes dejar morir a un hombre sólo bajo un árbol", han denunciado.

Según ya avanzó este diario, el hombre estaba contratado por la ETT Empleo Express y trabajaba en un campo de fruta de la empresa Agroalimentaria El Pla SL. El lunes, cuando la temperatura superaba los 40 grados, el hombre se quejó de que no se encontraba bien. Según el relato de la familia y de sus compañeros le mandaron a reposar bajo un árbol, donde terminó huyendo. La primera autopsia provisional, a falta de la definitiva en los próximos meses, ya habla del calor.

Y es que cuando se activaron las alarmas por el calor, los sindicatos agrarios recomendaron que los temporeros dejaran de recoger fruta a la una del mediodía. La cuadrilla de Vranciu fue obligada a seguir hasta las 17:30h. Un horario que la empresa no les permite reducir. "Te dicen que te echan", contó un trabajador a este diario.

Este jueves, la Generalitat se ha reunido con el sector y ha prometido que reforzará las inspecciones de trabajo. Los comuns han pedido la comparecencia del 'conseller' de Treball, Miquel Sámper, en El Parlament. El obispo de Lleida, en un artículo de opinión en este diario, ha pedido "dignidad" para los temporeros y ha reclamado que no se "deshumanice" a estos trabajadores. La patronal de las empresas frutícolas, Afrucat, ha lamentado el suceso, igual que la ETT que lo contrató.