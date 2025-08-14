El calor repunta desde este jueves y vuelve a activar los avisos por altas temperaturas hasta el lunes

La ola de calor todavía no ha terminado. Tras doce días consecutivos de altas temperaturas, a partir de este jueves se espera un marcado repunte en los termómetros en prácticamente toda España y que, según apuntan los pronósticos, se mantendrá hasta como mínimo el próximo lunes. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos de nivel rojo en Asturias y el País Vasco ante una jornada donde se esperan valores por encima de los 40 en el litoral cantábrico. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado varios avisos de nivel amarillo en buena parte del litoral catalán desde este jueves hasta el sábado ante unas jornadas donde todo apunta a que se superarán los 36 grados en el litoral y se dormirá a más de 25 grados.

Los meteorólogos afirman que en los próximos días podrían registrarse "temperaturas excepcionales" en España. Sobre todo en el norte peninsular, donde habitualmente no suelen darse registros tan elevados. En prácticamente todas las provincias españolas hay activos avisos por calor entre este jueves y el fin de semana ante máximas que volverán a situarse por encima de los 40 grados en multitud de regiones.

Fin de semana de calor

En Catalunya, a corto plazo se calcula que el calor empezará a apretar desde este mismo jueves en el litoral, desde el Baix Llobregat hasta el Empordà, y más adelante, entre el viernes y el sábado, se extendrá a prácticamente la totalidad del territorio, afectando con especial fuerza a la zona de Terres de l'Ebre. Ante esta situación, Meteocat ha activado varios avisos por calor nocturno en el litoral, ante noches donde se dormirá a más de 25 grados, así como varios avisos por altas temperaturas diurnas, que podrían dejar valores muy por encima de los 35 grados en gran parte del territorio y máximas que rozarán los 40.

Todo apunta a que la situación se alargará hasta como mínimo el lunes. Después, el calor seguirá siendo el protagonista pero, al menos por ahora, se espera que con valores menos extremos respecto a los últimos días. Si los pronósticos se confirman, la actual ola de calor que atraviesa el territorio, y que empezó el primer domingo de agosto, se alargará un total de 16 días y, por lo tanto, se coronará como la tercera más larga jamás registrada en España y, probablemente, en una de las más intensas desde que existen registros.