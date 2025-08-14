Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales

La del parque del Príncipe, Valdesalor o San Jorge. También, la de Agustín Ramos Guija o Aldea Moret. La de Rincón de Ballesteros es la sexta y última piscina municipal de Cáceres, aunque su apertura se retrasó hasta el 1 de julio, a diferencia de las cinco primeras, que lo hicieron el 20 de junio. Sea como fuere, estos refugios de verano, que dan una pequeña tregua a la ola de calor interminable que mantiene a media España en alerta, se ajustan a un reglamento que incluye, entre sus artículos, cuestiones algo llamativas. "Se recomienda a las personas que pudieran estar en grupos vulnerables que no asistan a la instalación", incluyendo en la definición a mujeres embarazadas, personas diabéticas o mayores de 60 años. Aunque es solo un consejo, lo curioso es que el propio ayuntamiento de la ciudad ofrece descuentos a aquellos que tengan 65 años o más.

Las tarifas

La entrada de adulto cuesta 2 euros un día normal, y 2,50 euros un festivo. El abono asciende hasta los 16,50 euros y la opción de acceder durante toda la temporada sale por 118 euros. Para los mayores de 65, en cambio, el baño un día cualquiera supone 1,50 euros y 2 euros si es festivo. Además, el abono se queda en 12,50 euros, y el de toda la temporada, en 88 euros. Unos precios que también se aplican a los bañistas infantiles.

Actuaciones

Las tarifas no han variado desde el ejercicio anterior, a pesar de que el ayuntamiento defiende que "a través de la empresa del servicio Conyser, hemos llevado a cabo, durante este año, diversas actuaciones de mantenimiento y mejora en las instalaciones, para que los cacereños y cacereñas puedan disfrutar de ellas y refrescarse en los días calurosos", asevera el regidor, Rafa Mateos.

Intervenciones que pasan por la sustitución de dos bombas en la depuradora de la piscina de Agustín Ramos Guija, la reparación del vaso en Rincón de Ballesteros, o el acondicionamiento y el repaso de pintura en los vestuarios, bar y botiquín de San Jorge.

El reglamento

En cualquier caso, lo que sí se ha modificado es la normativa, con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Régimen Interno. Un documento que recoge la recomendación de no asistir a las personas vulnerables, según la definición que da el Ministerio de Sanidad, y entre las que también se incluyen los diagnosticados con hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodeficiencias.

Prohibiciones

Más allá de eso, no podrán, y esto sí es una prohibición, bañarse aquellos que padezcan alguna enfermedad infectocontagiosa o quienes estén bajo los efectos del alcohol o las drogas. Tampoco los niños menores de once años que acudan sin la custodia de un adulto podrán acceder a las instalaciones, mientras que los niños que hagan uso del vaso infantil deberán estar "permanentemente acompañados".Si sorprende una tormenta en mitad del día, será en perjuicio de los propios usuarios. Y no solo porque interrumpirá su baño, sino también porque deberán marcharse de la instalación sin la devolución del importe abonado.

Eso sí, en caso de que un usuario abandone el recinto, pero pretenda volver a él a lo largo del día, podrá hacerlo si va provisto de su DNI, "no valiendo a estos efectos ningún otro documento ni fotocopia del mismo". No deberá abonar nada a su regreso, aunque su acceso estará

condicionado al aforo de la piscina.

En este sentido, cuando se alcance el límite de personas establecido, "cualquier persona trabajadora de taquilla podrá supervisar el número de usuarios y restringir la entrada". Y lo mismo para los vasos, en cuyo caso serán los responsables de la piscina o los socorristas quienes controlen el flujo de usuarios.

Obligatorio ducharse antes del baño

Entre las obligaciones de los bañistas, una que no suele ponerse en práctica: hay que ducharse antes de entrar al vaso, aunque sin gel o champú, pues está prohibido. También lo está introducir mesas, sombrillas y objetos similares, salvo autorización municipal, envases de vidrio o bebidas alcohólicas, así como su consumo (salvo en las instalaciones del bar-restaurante).

Tampoco se permite entrar en los vasos con pelotas, colchonetas, palas, aletas y objetos similares; ocupar las escaleras de acceso a la piscina o sentarse en los bordes (una práctica muy habitual); zambullirse con ropa o calzado de calle; o comer fuera de las zonas específicas,

"extendiéndose tal prohibición a fumar o realizar cualquier actividad que pueda generar algún tipo de residuo en la zona de baño, andén de la piscina y aledaños".

Infracciones

No cumplir las directrices conlleva infracciones, que se clasifican en leves, graves o muy graves. El trato incorrecto a otros usuarios, socorristas o empleados, por ejemplo, implica una de las primeras; acceder sin contar con entrada, abono o autorización, es una falta grave; y

ensuciar el agua de los vasos con prácticas antihigiénicas cuando dicha actuación haga necesario el desalojo de los bañistas, una muy grave.

Las primeras pueden suponer la prohibición de entrar a la piscina durante un periodo de entre cinco y quince días, aunque, en el caso de cometer una segunda infracción leve durante la misma temporada, el intervalo será de entre 15 y 30 días. Además, en este caso aparece la sanción económica: de 100 a 300 euros.

Las faltas graves se castigarán con la prohibición de acceder al recinto por un periodo de entre 30 y 60 días naturales y una multa de entre 301 y 750 euros, y, por último, las muy graves, con periodos de entre 30 y 60 días y multas de entre 751 y 1.500 euros.